В Прикамье нашли обе группы пропавших туристов

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что туристов нашли в 5 км от турбазы. Их состояние оценивается как удовлетворительное. «Спасатели обнаружили всех туристов в 5 км от турбазы. Людей доставляют на турбазу. По предварительной информации, состояние удовлетворительное», — сказали в МЧС.