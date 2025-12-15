Популярные темы
В Прикамье нашли обе группы пропавших туристов

ПЕРМЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Пропавшие в районе горы Ослянка в Пермском крае две группы туристов найдены, сообщили в оперативных службах.

Источник: Freepik

Все люди живы, сообщили ТАСС в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Один человек из группы вернулся, они идут пешком. Все живы, все здоровы, включая вторую группу, которая [состоит] из шести человек. Они соединились», — сообщили в организации.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что туристов нашли в 5 км от турбазы. Их состояние оценивается как удовлетворительное. «Спасатели обнаружили всех туристов в 5 км от турбазы. Людей доставляют на турбазу. По предварительной информации, состояние удовлетворительное», — сказали в МЧС.