В Прикамье нашли обе группы пропавших туристов

Все люди живы, сообщили ТАСС в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
«Один человек из группы вернулся, они идут пешком. Все живы, все здоровы, включая вторую группу, которая [состоит] из шести человек. Они соединились», — сообщили в организации.
В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что туристов нашли в 5 км от турбазы. Их состояние оценивается как удовлетворительное. «Спасатели обнаружили всех туристов в 5 км от турбазы. Людей доставляют на турбазу. По предварительной информации, состояние удовлетворительное», — сказали в МЧС.