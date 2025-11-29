В прибалтийской стране запретили публиковать фото президента и премьера

Ограничения касаются в том числе видеозаписей с изображением президента Эдгара Ринкевича и премьер-министра Эвики Силини. С сегодняшнего дня для съемки и размещения таких материалов в интернете потребуется веское основание. В противном случае нарушителю грозят штраф и даже уголовная ответственность. В государственном Бюро по правам человека соответствующий запрет объяснили частым размещением снимков латвийского истеблишмента без необходимости.