В прибалтийской стране запретили публиковать фото президента и премьера

В Латвии вступил в силу запрет на публикацию фотографий первых лиц государства в сети. Об этом сообщает Baltic News Network.

Источник: Reuters

Ограничения касаются в том числе видеозаписей с изображением президента Эдгара Ринкевича и премьер-министра Эвики Силини. С сегодняшнего дня для съемки и размещения таких материалов в интернете потребуется веское основание. В противном случае нарушителю грозят штраф и даже уголовная ответственность. В государственном Бюро по правам человека соответствующий запрет объяснили частым размещением снимков латвийского истеблишмента без необходимости.