В Приамурье засняли «банду» енотовидных собак в компании с барсуком
Специалисты отмечают, что обычно барсуки не водятся с енотовидными собаками, считая их «дурно пахнущей компанией».
Специалисты отмечают, что обычно барсуки не водятся с енотовидными собаками, считая их «дурно пахнущей компанией».
Фотоловушка засняла в Муравьевском парке Приамурья ночную прогулку енотовидных собак в непривычной компании барсука.
Соответствующим кадром поделился официальный Telegram-канал заповедника.
Как отмечают специалисты, обычно барсуки не водятся с енотовидными собаками, поскольку считают их «дурно пахнущей компанией». Однако в данном случае сложились какие-то особые обстоятельства.
«На фотоловушку в конце октября в Муравьевском парке попала “банда” енотовидных собак. А с ними еще и барсук», — отмечается в сообщении.
Ранее также сообщалось, что дикая енотовидная собака нелегально поселилась на территории Калининградского зоопарка.