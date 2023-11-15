В Приамурье засняли «банду» енотовидных собак в компании с барсуком

Фотоловушка засняла в Муравьевском парке Приамурья ночную прогулку енотовидных собак в непривычной компании барсука.

Соответствующим кадром поделился официальный Telegram-канал заповедника.

Как отмечают специалисты, обычно барсуки не водятся с енотовидными собаками, поскольку считают их «дурно пахнущей компанией». Однако в данном случае сложились какие-то особые обстоятельства.

«На фотоловушку в конце октября в Муравьевском парке попала “банда” енотовидных собак. А с ними еще и барсук», — отмечается в сообщении.