06:54 (мск), источник: Аргументы и факты

В Приамурье засняли «банду» енотовидных собак в компании с барсуком

Специалисты отмечают, что обычно барсуки не водятся с енотовидными собаками, считая их «дурно пахнущей компанией».

Наверх
Источник: Муравьевский парк Приамурья

Фотоловушка засняла в Муравьевском парке Приамурья ночную прогулку енотовидных собак в непривычной компании барсука.

Соответствующим кадром поделился официальный Telegram-канал заповедника.

Как отмечают специалисты, обычно барсуки не водятся с енотовидными собаками, поскольку считают их «дурно пахнущей компанией». Однако в данном случае сложились какие-то особые обстоятельства.

«На фотоловушку в конце октября в Муравьевском парке попала “банда” енотовидных собак. А с ними еще и барсук», — отмечается в сообщении.

Ранее также сообщалось, что дикая енотовидная собака нелегально поселилась на территории Калининградского зоопарка.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Уроки финского. НАТО готовит блокаду Санкт-Петербурга и Калининграда
Спасти Новый год. Подешевеют ли мандарины к празднику?
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь