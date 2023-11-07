В Приамурье впервые засняли фотоловушкой тигрицу Елену с ее тигрятами

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-109705301&id=456245354&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Эти кадры специалистам удалось получить спустя почти год с момента, как стало известно, что Елена стала матерью. Всё семейство — в хорошей физической форме, а сами котята — «мальчик» и «девочка» — немного меньше матери по размерам.

«В течение почти года тигрица несколько раз показывалась на глаза сотрудникам Пограничного управления, ее даже смогли снять квадрокоптером, но каждый раз хищница была одна и никакие устройства наблюдения не позволяли запечатлеть ее с тигрятами. Фотоловушки семейство обходило и, словно заигрывая с исследователями, оставляло лишь следы», — рассказал директор Хинганского заповедника Вячеслав Кастрикин.

Став мамой тигрят, Елена вернула Амурской области официальный статус региона ареала амурского тигра, а сама стала «матерью-основательницей» новой группировки тигров.

«В конце октября, наконец, всё семейство попало в объектив фотоловушки, установленной на полевой дороге между сёлами Михайловка и Журавлевка Архаринского района. Карта памяти сохранила проход тигрицы Елены и следующих за ней через несколько секунд обоих её тигрят. Тигры прошли мимо фотоловушки сначала в одну сторону, а через небольшой промежуток времени — обратно», — сообщил генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

По расчётам специалистов, тигрятам уже почти по полтора года и скоро им предстоит отделяться от матери, чтобы начать самостоятельную жизнь.