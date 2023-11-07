В Приамурье впервые засняли фотоловушкой тигрицу Елену с ее тигрятами

Эти кадры специалистам удалось получить спустя почти год с момента, как стало известно, что Елена стала матерью. Всё семейство — в хорошей физической форме, а сами котята — «мальчик» и «девочка» — немного меньше матери по размерам.
«В течение почти года тигрица несколько раз показывалась на глаза сотрудникам Пограничного управления, ее даже смогли снять квадрокоптером, но каждый раз хищница была одна и никакие устройства наблюдения не позволяли запечатлеть ее с тигрятами. Фотоловушки семейство обходило и, словно заигрывая с исследователями, оставляло лишь следы», — рассказал директор Хинганского заповедника Вячеслав Кастрикин.
Став мамой тигрят, Елена вернула Амурской области официальный статус региона ареала амурского тигра, а сама стала «матерью-основательницей» новой группировки тигров.
«В конце октября, наконец, всё семейство попало в объектив фотоловушки, установленной на полевой дороге между сёлами Михайловка и Журавлевка Архаринского района. Карта памяти сохранила проход тигрицы Елены и следующих за ней через несколько секунд обоих её тигрят. Тигры прошли мимо фотоловушки сначала в одну сторону, а через небольшой промежуток времени — обратно», — сообщил генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
По расчётам специалистов, тигрятам уже почти по полтора года и скоро им предстоит отделяться от матери, чтобы начать самостоятельную жизнь.
Тигрицу Елену вернули в дикую природу в 2019 году после курса реабилитации вместе с ее «братом» Павликом. Самка сразу обосновалась в Хинганском заповеднике и очень редко выходит за его границы. Павлик после выпуска на заповедной территории не остался, много путешествовал в поисках постоянного местообитания, но в сентябре 2020 года был убит браконьерами. За совершенное преступление суд приговорил двоих жителей Амурской области к 5 годам и 2 месяцам колонии общего режима каждого.