В преддверии праздника пилот разбросал индеек по сельской местности Аляски

В самых отдаленных уголках Аляски (США) обычно не стоит рассчитывать на то, что служба доставки привезет праздничный ужин в честь Дня благодарения. Однако иногда случается настоящее чудо: пилот в преддверии праздника разбрасывает индеек по сельским домам. Об этом рассказали в информагентстве Associated Press.
Эстер Кейм, жительница Аляски и пилот по совместительству, на протяжении трех лет сбрасывает в юго-центральной части Аляски с маленького самолета замороженных индеек тем, кто не может сбегать в продуктовый магазин.
Аляска — преимущественно дикая местность, только 20% ее территории оснащено дорогами. Зимой многие жители отдаленных районов передвигаются на небольшие расстояния на самолетах или снегоходах.
Кейм рассказала, что в детстве она росла на местной ферме, тогда подруга семьи развозила на самолете индеек для своей семьи и соседей, проживающих поблизости.
Индейка — традиционное блюдо на День благодарения в США, а также главный символ праздника.
И хотя сейчас семья женщины переехала в более урбанизированную Аляску, у нее осталась удаленная усадьба. Зная об определенных сложностях, Кейм несколько лет назад решила доставлять на День благодарения индейку в отдаленные регионы. В этом году она порадовала 32 семьи, доставив каждой по праздничному блюду.
Мы не бросим индейку, пока не увидим, как они [жители] выходят из дома или хижины, потому что, если они не увидят, как она упала, они не будут знать, где ее искать.
Кейм поделилась, что любит бросать индейку на замерзшее озеро, потому что там ее гораздо легче обнаружить, нежели чем в сугробах.
Известно, что Кейм покупает индейки на пожертвования, которые обычно поступают в преддверии праздника от добрых людей. Иногда девушка прибегает к помощи «индюшатника», который выбрасывает птиц, пока она пилотирует.
К счастью, на Аляске холодно, поэтому мне не нужно беспокоиться о морозильниках.
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