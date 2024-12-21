В преддверии Нового года психолог рассказала, как отдохнуть, чтобы не устать

После Нового года россиян ждут длинные выходные, которые хотелось бы использовать максимально эффективно. И очень важно при этом отдохнуть так, чтобы в результате не устать от этого самого «отдыха». Как правильно восстановить силы, рассказала психолог Алиса Решетникова. В частности, она призвала выбирать досуг по душе, а не по моде.