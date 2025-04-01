В правительстве обсудили ужесточение правил езды на электросамокатах

В правительстве России состоялось совещание на котором обсудили ужесточение правил дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамокаты и электровелосипеды.
Об этом пишет РБК со ссылкой на собеседника, участвующего в обсуждении, и источник в сфере транспорта.
Что предлагается
- Относить электровелосипеды мощностью от 100 до 250 Вт к СИМ, а с бóльшим показателем — к мопедам;
- Запретить передвигаться на всех СИМ по тротуарам;
- Ввести обязательное использование шлема при передвижении по дороге;
- Поднять разрешенный возраст передвижения на СИМ с 14 до 16 лет;
- Запретить передвигаться на СИМ двум и более людям одновременно.
Вместо полного запрета передвижения на СИМ по тротуарам представители власти обсуждают альтернативу — введение приоритета движения для электросамокатов и электровелосипедов по велодорожке, правому краю дороги и в последнюю очередь — по тротуару. Как водитель СИМ будет определять этот приоритет — не уточняется. Проект поправок планируется доработать и направить в аппарат правительства до 3 апреля.
Мнения сторон обсуждения
В сервисе аренды электросамокатов Whoosh поддержали уточнение возрастных категорий и отметили, что маломощные устройства, подобные их самокатам, логичнее приравнять к велосипедам и разрешить движение по обочине и правому краю дороги.
Представитель компании «МТС Юрент» считает, что вывод СИМ на проезжую часть без развитой велоинфраструктуры в российских городах провоцирует хаос и повысит аварийность на дорогах с летальным исходом., поскольку «водители электросамокатов по факту так же уязвимы перед механическими транспортными средствами, как пешеходы».
Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила, что электросамокат не должен соседствовать как с пешеходами, так и с автомобилями и мотоциклами, поэтому ему нужна своя зона. Единственным «здравым» способом убрать этот социальный конфликт является расширение велоинфраструктуры, чему, по мнению Эрдман, сейчас уделяют недостаточно внимания.
Сервис «Яндекс» сообщил, что 20% курьеров в Москве используют их электровелосипеды с ограничением скорости до 25 км/ч. Все устройства оснащены IoT-модулями для контроля соблюдения ПДД, а курьеры проходят обучение и обеспечиваются страховкой.
Про ДТП с электросамокатами
Ранее РБК Life рассказал, что за девять месяцев прошлого года было зарегистрировано 3897 аварий с СИМ, что на 47,2% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Погибли 44 человека, в том числе шестеро несовершеннолетних, пострадали 4052 человека, среди них 1392 ребенка. При этом 34,2% ДТП с СИМ зафиксировано на тротуарах и в пешеходных зонах.
Также редакция выяснила у юристов, как действовать пешеходам, которые оказались пострадали в ДТП с участием электросамоката. Порядок действий такой:
- если есть травмы — сначала вызвать врачей для оказания медпомощи и фиксации повреждений, потом полицию, чтобы составили протокол. В Москве и некоторых других городах уже есть группы разбора ДТП с электросамокатами;
- зафиксировать все, что поможет в разборе ДТП — это важно, особенно если самокатчик скрылся или не признает вину. Желательно записать его данные, контакты свидетелей, сделать фото/видео с места происшествия. Если самокатчик на месте, то зафиксировать его лицо, самокат (номер), повреждения, место происшествия;
- если самокат кикшеринговый (арендный) — зафиксировать номер самоката и название компании, можно сразу написать в поддержку кикшеринга.
Далее (если виновник отказывается возмещать причиненный вред и ущерб) — обращаться в суд и взыскать компенсацию за вред здоровью и морально-нравственные страдания.