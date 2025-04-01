В правительстве обсудили ужесточение правил езды на электросамокатах

Ранее РБК Life рассказал, что за девять месяцев прошлого года было зарегистрировано 3897 аварий с СИМ, что на 47,2% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Погибли 44 человека, в том числе шестеро несовершеннолетних, пострадали 4052 человека, среди них 1392 ребенка. При этом 34,2% ДТП с СИМ зафиксировано на тротуарах и в пешеходных зонах.