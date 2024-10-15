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В Праге запретили ночные «пивные» экскурсии

Город надеется привлечь более культурных туристов.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Getty Images

В столице Чехии долгое время пользовались популярностью ночные экскурсии по барам (иногда их называют бар-хоппингом): под руководством местного гида туристы посещали несколько специально отобранных пражских заведений, узнавали немного об истории баров или самого города (смотря как повезет с гидом) и, разумеется, выпивали по кружке пива в каждом баре.

Теперь же гостям города придется заниматься этим самостоятельно: заместитель мэра Зденек Хриб официально заявил, что такие экскурсии под запретом. О печальной для любителей баров новости написала газета The Guardian, прибавив, что среди тех, кто любил организованно пить на ночных пражских улицах, было очень много англичан.

Экскурсии запретят с 10 вечера до 6 утра. Коллега Зденека и тоже заммэра Иржи Поспишил добавил, что город заинтересован в более культурных туристах, а не в тех, кто приезжает «на пару дней только чтобы напиться».

Социологи полагают, что именно благодаря туристам Чехия много лет считается самой пьющей страной в мире. В 2023 году потребление пива составило 128 литров на душу населения — эта цифра осталась мировым рекордом, несмотря на трехлетнее падение из-за пандемии коронавируса.

В историческом центре города пиво в ресторанах часто стоит дешевле, чем вода: меньше 3 евро за пинту. Глава Ассоциации владельцев отелей и ресторанов Вацлав Старек приветствовал решение властей: он уверен, что спрос не упадет, а любой желающий местный житель или турист все равно сможет выпить ночью. Главное, от чего постановление избавит Прагу, по мнению Старека — от огромных толп, которые бродят по городу по ночам и не дают людям сидеть со своим пивом в тишине и покое.

Некоторые эксперты относят этот запрет к длинной веренице законов и постановлений в разных странах и регионах Европы, направленных на борьбу с переизбытком туристов. Способы выбирают разные: подробнее рассказываем об этом в отдельном материале.