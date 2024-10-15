В Праге запретили ночные «пивные» экскурсии

В историческом центре города пиво в ресторанах часто стоит дешевле, чем вода: меньше 3 евро за пинту. Глава Ассоциации владельцев отелей и ресторанов Вацлав Старек приветствовал решение властей: он уверен, что спрос не упадет, а любой желающий местный житель или турист все равно сможет выпить ночью. Главное, от чего постановление избавит Прагу, по мнению Старека — от огромных толп, которые бродят по городу по ночам и не дают людям сидеть со своим пивом в тишине и покое.