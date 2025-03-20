«В постели с Урюком»: россиянки встали горой за турецкие сериалы

Предложение запретить в РФ турецкие сериалы — мол, мешают демографии! — вызвало бурю возмущения у незамужних россиянок. Некоторые даже пригрозили в этом случае отписаться от отечественных киноплатформ и направить коллективный протест. Турецкое «мыло» оказалось куда более ценным для молодых россиянок, чем некогда бразильское — для их матерей.
Инициативу о запрете уже направило в Госдуму, Роскомнадзор и Минкульт общественное движение «Ветераны России». Формулировка такая: «Турецкие сериалы снижают интерес россиянок к российским мужчинам и разрушают институт семьи, отчего и ухудшается демография». Следом в Рунете развернулась дискуссия, сразу показавшая, кому именно авторы идеи наступили на «больную мозоль».
— Запретить — и точка! — ликует 28-летний Михаил, уже два года живущий вместе со своей девушкой. — Я своей Ане уж предложение собрался делать, пока не услышал ее мечты вслух: чтобы свадьба как в турецком сериале, из которого она вечерами не вылезает. Мне и так уже кажется, что этот Урюк лежит с нами в постели! А теперь еще и свадьбу падишахскую подавай!
Не скрывает своей радости и 37-летний Антон, признавшийся, что по поводу того самого турецкого «мыла» уже несколько лет сражается со своей 27-летней законной половиной.
— Катя, моя жена, сначала открыто смотрела эти приторные и бесконечные восточные драмы в свободное время. Я раздражался. Но как-то я пришел домой раньше обычного, а она с подружкой по телефону: «Расскажешь мне потом, победит ли Урюк Джамала, а то у меня муж скоро вернется!». А как меня увидела, вид стал такой виноватый, будто она любовника в шкаф прятала.
— Запретить сериалы, наверное, хотят, чтобы русские девушки не увидели, какую роль они могли бы иметь в жизни мужчины, — считает 26-летняя москвичка Яна, выпускница философского факультета МГУ. — А не как в наших отечественных сериалах про бандитов, которые унижают женщин, а они, замученные страдалицы, бегают за ними и добиваются их внимания.
Некоторые впечатлительные россиянки, просмотрев все сезоны любимых турецких драм, даже съездили в Турцию по местам съемок. Правда, в реальных турецких красавчиках оказались разочарованы — мол, в реальности они очень меркантильные. Но сериалы смотреть не перестали.
— Мужики красивые, — поясняет свое увлечение 26-летняя москвичка Лиза, у которой уже имеется не только высшее образование, но и дочь-младшеклассница, официальный брак в прошлом и новые серьезные отношения. — Мне нравится, что у них там любовь не крутится только вокруг денег. Это способ окунуться в другую реальность.
Тридцатилетние Таня и Света, будучи девушками интеллигентными, кроме красивых мужчин, уважающих женщин, отмечают что турецкие сериалы ставят на первое место семью и в любых любовных хитросплетениях в итоге превозносят идею брака. Есть, правда, и такие, кто сам себе обещает «завязать», но пока никак.
— Я с каждого понедельника клянусь сама себе расстаться с Урюком, — признается Вероника из Новой Москвы. — Но пока никак, затянуло. От коллег приходится скрывать, а то я в приличном месте работаю.
Хороший вопрос: почему именно турецкие сериалы создали такой резонанс? Ведь в 90-е и нулевые годы прошлое поколение россиянок взахлеб смотрело бразильское и аргентинское «мыло» — и вроде ничего, вроде никто не отказывался от реального Васи ради Луиса Альберто?
— Латиноамериканские сериалы были на пике популярности в нашей стране в непростые времена, когда других проблем хватало, — отвечает на вопрос психолог Анна Тихонова. — По Хосе Игнасио рыдали мамы тех девочек, которые сегодня следят за противостоянием Урюка с Джамалом. Но помимо этого им приходилось решать насущные задачи, так как в то время одиноких девушек после 25 спрашивали о том, почему у них нет мужа, гораздо чаще, чем сейчас. Да и опереться на воображаемого Урюка в то время бы не получилось, нужен был живой мужчина рядом, пусть и не очень красивый, зато надежный.