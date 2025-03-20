«В постели с Урюком»: россиянки встали горой за турецкие сериалы

— Латиноамериканские сериалы были на пике популярности в нашей стране в непростые времена, когда других проблем хватало, — отвечает на вопрос психолог Анна Тихонова. — По Хосе Игнасио рыдали мамы тех девочек, которые сегодня следят за противостоянием Урюка с Джамалом. Но помимо этого им приходилось решать насущные задачи, так как в то время одиноких девушек после 25 спрашивали о том, почему у них нет мужа, гораздо чаще, чем сейчас. Да и опереться на воображаемого Урюка в то время бы не получилось, нужен был живой мужчина рядом, пусть и не очень красивый, зато надежный.