В постель. Врач объяснила, что важнее: лечь до полуночи или спать 8 часов

Последняя версия наверняка понравится многим. Ведь сегодня так трудно лечь спать до 24 часов, так как накануне полуночи начинается все самое интересное. Да и утром далеко не всем нужно просыпаться ни свет ни заря. Было бы здорово, если бы продолжительность сна оказалась важнее времени засыпания.