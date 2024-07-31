В постель. Врач объяснила, что важнее: лечь до полуночи или спать 8 часов

Последняя версия наверняка понравится многим. Ведь сегодня так трудно лечь спать до 24 часов, так как накануне полуночи начинается все самое интересное. Да и утром далеко не всем нужно просыпаться ни свет ни заря. Было бы здорово, если бы продолжительность сна оказалась важнее времени засыпания.
Вот что рассказывает об этом aif.ru профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой поликлинической терапии лечебного факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Вера Ларина.
— Сон является важнейшим аспектом жизнедеятельности и здоровья человека, а также одним из условий успешной адаптации к меняющимся физическим и социальным факторам. На его долю приходится примерно 30% жизни человека.
И действительно, ложиться спать желательно в 22−23 часа, поскольку именно в этот период в организме вырабатывается гормон сна мелатонин, при накоплении его максимальной дозы процесс засыпания является максимально успешным. Мелатонин синхронизирует биоритмы организма человека и влияет на увеличение продолжительности жизни.
Взрослому человеку достаточно 7−9 часов сна, у новорожденных сон занимает 10−18 часов, а в возрасте 65 лет и старше длительность сна сокращается.