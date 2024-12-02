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В порту Лос-Анджелеса изъято более 3000 поддельных гитар Gibson

Подельникам грозит штраф в размере $250 тысяч и 10 лет тюремного заключения.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: U.S. Customs and Border Protection

Более 3000 поддельных электрогитар Gibson на общую сумму $18 млн (~ 1,95 млрд рублей) были изъяты сотрудниками таможни и пограничной службы в морском порту Лос-Анджелес-Лонг-Бич (США). Об инциденте пишет Associated Press.

Сообщается, что тысячи гитар были отправлены из Азии в США. Производитель Gibson подтвердил, что перехваченные инструменты были поддельными, так как оригинальная продукция производится исключительно вручную на территории Америки.

Компания Gibson, основанная в 1894 году в Нэшвилле (Теннесси, США) занимает лидирующие позиции на рынке электрогитар премиум-класса.

В настоящее время продолжается расследование. Власти заявили, что нарушение прав интеллектуальной собственности является уголовным преступлением, которое может повлечь за собой штраф в размере $250 тысяч (~ 26,9 млн рублей) и 10 лет тюремного заключения.

Кража интеллектуальной собственности — это не преступление без потерпевших. Ими являются американские потребители, коммерческие компании, владельцы товарных знаков и люди, которые производят и продают оригинальную продукцию.

Джон Паскиуччо
представитель Департамента расследований Министерства национальной безопасности

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