В порту Лос-Анджелеса изъято более 3000 поддельных гитар Gibson

Более 3000 поддельных электрогитар Gibson на общую сумму $18 млн (~ 1,95 млрд рублей) были изъяты сотрудниками таможни и пограничной службы в морском порту Лос-Анджелес-Лонг-Бич (США). Об инциденте пишет Associated Press.
Сообщается, что тысячи гитар были отправлены из Азии в США. Производитель Gibson подтвердил, что перехваченные инструменты были поддельными, так как оригинальная продукция производится исключительно вручную на территории Америки.
Компания Gibson, основанная в 1894 году в Нэшвилле (Теннесси, США) занимает лидирующие позиции на рынке электрогитар премиум-класса.
В настоящее время продолжается расследование. Власти заявили, что нарушение прав интеллектуальной собственности является уголовным преступлением, которое может повлечь за собой штраф в размере $250 тысяч (~ 26,9 млн рублей) и 10 лет тюремного заключения.
Кража интеллектуальной собственности — это не преступление без потерпевших. Ими являются американские потребители, коммерческие компании, владельцы товарных знаков и люди, которые производят и продают оригинальную продукцию.
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