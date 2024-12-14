В порту Геленджика построят терминал для судов международного сообщения

КРАСНОДАР, 14 декабря. /ТАСС/. Новый пассажирский терминал с возможностью приема судов международного сообщения, круглогодичную яхтенную марину, круизный терминал, яхт-клуб, отель и театр воды планируют построить в Геленджике, общая стоимость реализации проекта превышает 100 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.
Реализация проекта уже ведется. Многофункциональный рекреационный комплекс «Геленджик марина» вошел в число приоритетных инвестиционных проектов в сфере туризма в 2022 году. Летом 2024 года в морском порту Геленджик завершили строительно-монтажные работы по первым двум этапам строительства яхтенной марины. Полностью завершить оборудование марины планируется до конца 2026 года. Других подробностей проекта не разглашалось.
Проектом предполагается создание пассажирского терминала с возможностью приемки судов международного сообщения, круглогодичного яхтенного порта на 300 яхт, круизного терминала, яхт-клуба, отеля на 200 номеров, театра воды. Стоимость проекта составит более 100 млрд рублей , — сообщили власти Геленджика.
Уточняется, что проект реализуют ООО «Морской Порт Геленджик» совместно с федеральными государственным унитарным предприятием «Росморпорт». За счет него в городе создадут порядка 1,3 тыс. новых рабочих мест. Проект призван способствовать развитию города как круглогодичного курорта.
По данным мэрии Геленджика, по итогам 2024 года здесь планируют принять порядка 4,5 млн отдыхающих. К 2040 году планируется, что Геленджик станет круглогодичным курортом, то есть туристический поток будет равномерным и в высокий сезон, и в межсезонье. Приоритетными направлениями в развитии туризма будут событийный туризм, корпоративный туризм, гастро- и энотуризм, экотуризм, спортивный туризм , — резюмировали в мэрии.