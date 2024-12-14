В порту Геленджика построят терминал для судов международного сообщения

По данным мэрии Геленджика, по итогам 2024 года здесь планируют принять порядка 4,5 млн отдыхающих. К 2040 году планируется, что Геленджик станет круглогодичным курортом, то есть туристический поток будет равномерным и в высокий сезон, и в межсезонье. Приоритетными направлениями в развитии туризма будут событийный туризм, корпоративный туризм, гастро- и энотуризм, экотуризм, спортивный туризм , — резюмировали в мэрии.