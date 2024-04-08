В понедельник произойдет полное солнечное затмение

Отмечается, что полную фазу смогут наблюдать жители Мексики, США и Канады, а также некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах. Частные же фазы будут видны в Северной и Южной Америке, в странах Центральной Америки, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов и даже на западе Европы. Однако в России затмение 8 апреля наблюдаться не будет, уточнили в планетарии.