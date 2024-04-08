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В понедельник произойдет полное солнечное затмение

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Полное затмение Солнца произойдёт в понедельник, его максимальная фаза продлится четыре с половиной минуты, но с территории России это явление видно не будет, сообщил ранее Московский планетарий.

Источник: NASA

«8 апреля с 19.39 и до 22.55 мск произойдет полное затмение Солнца с максимальной фазой 1,029 в 21.17 мск и длительностью 4 минуты 28 секунд при общей продолжительности затмения более пяти часов (с 18.42 мск до 23.52 мск)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полную фазу смогут наблюдать жители Мексики, США и Канады, а также некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах. Частные же фазы будут видны в Северной и Южной Америке, в странах Центральной Америки, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов и даже на западе Европы. Однако в России затмение 8 апреля наблюдаться не будет, уточнили в планетарии.

Наибольшая фаза затмения, которая составит 1,029 (то есть Луна будет визуально в 1,029 раз больше Солнца и полностью покроет диск светила), продлится 4 минуты 28 секунд, она будет наблюдаться на севере Мексики в 21.17 мск.

После Мексики полоса полной фазы затмения перейдет американский штат Техас и будет двигаться на северо-восток, затем пройдёт вдоль границы Канады и США, после чего покинет Канаду в районе острова Ньюфаундленд в 22.45 мск. На заходе Солнца полное затмение ещё можно будет наблюдать в северной части Атлантического океана.