В понедельник произойдет полное солнечное затмение

«8 апреля с 19.39 и до 22.55 мск произойдет полное затмение Солнца с максимальной фазой 1,029 в 21.17 мск и длительностью 4 минуты 28 секунд при общей продолжительности затмения более пяти часов (с 18.42 мск до 23.52 мск)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что полную фазу смогут наблюдать жители Мексики, США и Канады, а также некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах. Частные же фазы будут видны в Северной и Южной Америке, в странах Центральной Америки, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов и даже на западе Европы. Однако в России затмение 8 апреля наблюдаться не будет, уточнили в планетарии.
Наибольшая фаза затмения, которая составит 1,029 (то есть Луна будет визуально в 1,029 раз больше Солнца и полностью покроет диск светила), продлится 4 минуты 28 секунд, она будет наблюдаться на севере Мексики в 21.17 мск.
После Мексики полоса полной фазы затмения перейдет американский штат Техас и будет двигаться на северо-восток, затем пройдёт вдоль границы Канады и США, после чего покинет Канаду в районе острова Ньюфаундленд в 22.45 мск. На заходе Солнца полное затмение ещё можно будет наблюдать в северной части Атлантического океана.