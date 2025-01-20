В Помпеях обнаружили гигантскую частную баню

Ученые из Археологического парка Помпеи обнаружили огромную роскошную баню в частном доме. В журнале Discover сообщается, что находка располагалась под слоем вулканического пепла.
Бани были обнаружены в зоне раскопок, известной как Регион IX, — на территории парка Помпеи, которая в значительной степени не изучена и является местом проведения крупных археологических исследований. В этом регионе ранее были найдены пекарня, сакрарий (место хранения священных предметов) и уникальная столовая с черными стенами, на которых изображены мифологические персонажи.
Помещение, похожее на спа-центр, находится в жилом комплексе, который, вероятно, принадлежал элите Помпей. Баня примыкает к столовой. Скорее всего, это было сделано для того, чтобы после трапезы гости расслабились. Парильная состояла из нескольких помещений, включая раздевалку, горячую и холодную комнаты, а также бассейн, который, по оценкам ученых, мог вмещать 30 человек. Его окружал внутренний двор с крытой галереей.
Ученые рассказали, что находка напомнила им «Сатирикон» — известное римское произведение Гая Петрония, в котором перед роскошным званым ужином герои купаются в общей бане.
Считается, что дом принадлежал Авлу Рустию Веру, богатому и влиятельному политику из Помпей. Возможно, он принимал здесь друзей и родственников, чтобы продемонстрировать свой статус. Изучив оставшиеся артефакты, ученые пришли к выводу, что хозяин любил зрелищность.
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