В Помпеях обнаружили гигантскую частную баню

Помещение, похожее на спа-центр, находится в жилом комплексе, который, вероятно, принадлежал элите Помпей. Баня примыкает к столовой. Скорее всего, это было сделано для того, чтобы после трапезы гости расслабились. Парильная состояла из нескольких помещений, включая раздевалку, горячую и холодную комнаты, а также бассейн, который, по оценкам ученых, мог вмещать 30 человек. Его окружал внутренний двор с крытой галереей.