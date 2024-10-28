В Помпеях обнаружен дом с эротическими фресками

Например, на одной из них, что расположена на фоне выкрашенной в голубой цвет стены, изображен половой акт между сатиром и нимфой, а на другой — Ипполит, сын мифического греческого царя Тесея, и его мачеха Федра, которая влюбилась в него, а затем покончила с собой, когда сын с отвращением отверг ее.