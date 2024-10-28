В Помпеях обнаружен дом с эротическими фресками

При раскопках в Помпеях археологи обнаружили крошечный домик, украшенный эротическими фресками.
Город Помпеи был разрушен в результате извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры, а его здания и тысячи жителей были погребены под слоями пепла и пемзы. Это покрытие прекрасно сохраняло город на протяжении тысячелетий. Руины древнего города Помпеи были обнаружены в XVI веке, а первые раскопки начались в 1748 году. Считается, что Помпеи — второй по посещаемости археологический объект в мире.
Известно, что недавно обнаруженный дом расположен в центральном районе древнего города. Это небольшое жилище, в котором отсутствует характерный открытый дворик, более известный как атриум. По мнению археологов, его отсутствие связано с изменениями тенденций в римском, и особенно в помпейском, обществе в I веке нашей эры.
Отдельно стоит отметить, что, несмотря на маленькие размеры, дом принадлежал знатному человеку из-за наличия эротических фресок. Большинство из них, как и положено, восходят к древним мифам.
Например, на одной из них, что расположена на фоне выкрашенной в голубой цвет стены, изображен половой акт между сатиром и нимфой, а на другой — Ипполит, сын мифического греческого царя Тесея, и его мачеха Федра, которая влюбилась в него, а затем покончила с собой, когда сын с отвращением отверг ее.
Подобные изображения уже встречались в Помпеях раньше. Один дом, покрытый эротическими фресками, вновь открылся для посещения в январе 2023 года после того, как был закрыт в течение последних 20 лет.
Ранее рассказывали, что в Помпеях были обнаружены «новые» скелеты, свидетельствующие о другой катастрофе в городе.