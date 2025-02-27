В Помпеях нашли громадную фреску с изображением дионисийских мистерий

В Помпеях нашли грандиозную фреску с изображением дионисийских мистерий: в центре полотна представлена женщина, проходящая обряд посвящения. Такие обряды хранились в тайне от посторонних, открытие позволило узнать нечто новое о том, как могли проходить ритуалы, пишет Live Science со ссылкой на Археологический парк Помпеи.
Министр культурного наследия и культурной деятельности Италии Алессандро Джули назвал фреску «исключительным историческим документом».
Рядом с девушкой запечатлен старый сатир. На полотне также изображены менады, спутницы бога виноделия Диониса. Они представлены как охотницы с мечами и убитыми козами, которых несут на своих на плечах. Еще на мурале можно рассмотреть молодых сатиров, играющих на флейтах и совершающих обряды жертвоприношения.
Предположительно, во время посвящения древние римляне должны были отправиться на охоту. Сам же обряд мог подчеркивать связь между Дионисом и дикими животными.
Фигуры на рисунке выполнены почти в натуральную величину. Фреска находится в на трех стенах просторного зала для пиршеств. Открытие совершили во время работ на территории Дома Тиаза (House of Thiasus, где Thiasus образовано от слова thiasos — экстатическая процессия).
До этого открытия фреску с дионисийским культом находили лишь единожды — в 1909 году в пригороде Помпеев, на вилле Мистерий. Там также представлены менады, сатиры и девушка, готовящаяся к посвящению, но отсутствуют отсылки к охоте. При этом обе фрески демонстрируют «дикую, неукротимую сторону женщин», считает Габриэль Цухтригель (Gabriel Zuchtriegel), глава Археологического парка Помпеи. Такие женщины «вырываются на свободу от мужчин, чтобы танцевать, охотиться и есть сырое мясо в горах и лесах».
Обе фрески относятся к середине I века до н.э., а это значит, что им было около века на момент извержения Везувия, в 79 году н.э. Кроме того, они говорят о том, что в регионе назревал религиозный кризис: празднества в честь Диониса были запрещены в 186 году до н.э., но судя по фрескам, запрет соблюдали не все.
Ранее в Помпеях совершили еще одно важное открытие: там обнаружили роскошную баню в частном доме. Археолог Софи Хэй заявила, что подобные находки делаются раз в 100 лет. В Древнем Риме не каждый мог позволить себе построить личные термы. Найденная постройка поражает масштабами, а значит ее хозяин был очень богат. «СПА-комплекс» в древнеримской интерпретации включает раздевалку с мозаикой на полу и теплое помещение с подвесным полом, под которым циркулировал горячий воздух. Рядом с этой «сауной» была бойлерная, за горном которой в невыносимой жаре следили рабы.