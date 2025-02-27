В Помпеях нашли громадную фреску с изображением дионисийских мистерий

Ранее в Помпеях совершили еще одно важное открытие: там обнаружили роскошную баню в частном доме. Археолог Софи Хэй заявила, что подобные находки делаются раз в 100 лет. В Древнем Риме не каждый мог позволить себе построить личные термы. Найденная постройка поражает масштабами, а значит ее хозяин был очень богат. «СПА-комплекс» в древнеримской интерпретации включает раздевалку с мозаикой на полу и теплое помещение с подвесным полом, под которым циркулировал горячий воздух. Рядом с этой «сауной» была бойлерная, за горном которой в невыносимой жаре следили рабы.