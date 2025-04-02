Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Помпеях археологам удалось найти две новые скульптуры

Археологи в ходе раскопок в древнеримском городе Помпеи нашли две скульптуры мужчины и женщины почти в натуральную величину. Об этом пишет The Guardian.

Источник: Администрация Волгоградской области

«Эксперты полагают, что женская скульптура изображает важную местную женщину, возможно, жрицу Цереры, которая в древнеримской религии была богиней земледелия, плодородия и материнских отношений», — говорится в публикации.

У ног мужской статуи нашли сохранившийся корень древнего дерева.

«Было довольно неожиданно обнаружить его там, в нескольких сантиметрах под землей», — отметил директор археологического парка Помпеи Габриэль Цухтригель.

Обе скульптуры реставрируются и будут представлены на выставке в Помпеях 16 апреля.