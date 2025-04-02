В Помпеях археологам удалось найти две новые скульптуры

«Эксперты полагают, что женская скульптура изображает важную местную женщину, возможно, жрицу Цереры, которая в древнеримской религии была богиней земледелия, плодородия и материнских отношений», — говорится в публикации.
У ног мужской статуи нашли сохранившийся корень древнего дерева.
«Было довольно неожиданно обнаружить его там, в нескольких сантиметрах под землей», — отметил директор археологического парка Помпеи Габриэль Цухтригель.
Обе скульптуры реставрируются и будут представлены на выставке в Помпеях 16 апреля.