В помощь писателям: в России появится социальная сеть для литераторов и издателей

Российские социологи разработали интернет-платформу LitLink, которая объединит писателей и издателей и упростит их взаимодействие на всех этапах издательского процесса. После регистрации и заполнения профиля веб-сервис подскажет автору, в какую организацию можно отправить рукопись, а также поможет проверить текст на соответствие требованиям издателя. В перспективе это поможет талантливым авторам пробиться к читательской аудитории, считают авторы проекта.