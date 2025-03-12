В помощь писателям: в России появится социальная сеть для литераторов и издателей

Учёные из Южно-Уральского государственного университета разрабатывают социальную сеть LitLink для писателей и издателей. Новая платформа упростит их взаимодействие на всех этапах издательского процесса — от подготовки рукописи до продвижения книги. Об этом RT рассказали в пресс-службе ЮУрГУ.
Стартап-проект сейчас находится в стадии активной разработки и привлечения инвесторов.
Как показал проведённый учёными опрос, начинающим авторам довольно сложно найти издательство, которое согласится выпустить их произведение. На это пожаловались 86% литераторов. Всего в исследовании приняли участие 96 писателей и поэтов.
«Многие из них (писателей. — RT) часто сталкиваются с долгим ожиданием ответа (65%), незнанием особенностей рынка (15%), сложностями в коммуникации (14%). Поэтому мы решили создать платформу, которая решала бы все эти проблемы комплексно и была проста в использовании», — пояснила RT автор разработки студентка кафедры социологии ЮУрГУ Майя Лихватская.
Решить эти проблемы поможет новый сервис, который разрабатывают в университете. Онлайн-платформа позволит упростить коммуникации между литераторами и издательствами, а также создавать писательские коллаборации по разным литературным направлениям.
Социальная сеть LitLink будет представлять собой сайт с личными кабинетами авторов и издателей. Регистрация и обмен документами на сервисе будет осуществляться через портал «Госуслуги». Разработчики проекта заверяют, что он будет хорошо защищён от взломов. Это гарантирует безопасность файлов и персональных данных пользователей.
Каждый писатель сможет разместить в своём профиле портфолио и рецензии на свои произведения. Для облегчения поиска и автоматических рекомендаций на сервисе будет действовать система ключевых слов. Это поможет писателям и издательствам найти друг друга на основе общей жанровой и тематической направленности.
Прямо на платформе авторы смогут отправлять рукописи в подходящие издательства, причём сервис сам проверит текст на соответствие издательским требованиями и вернёт материал на доработку в случае необходимости.
Также соцсеть познакомит с актуальными новостями и анонсами на профессиональную тематику. В специальной вкладке авторы смогут заранее узнавать о конкурсах для писателей и поэтов. При регистрации на мероприятия платформа будет напоминать о них, рассылая автоматические уведомления на личную почту пользователя.
Издатели, со своей стороны, смогут размещать в своём профиле примеры опубликованных книг, рассказывать о работе с авторами, сроках выхода книг в печать, а также других нюансах издательского процесса.
Молодым литераторам также будет полезна услуга «книжного ангела». По аналогии с «бизнес-ангелом» этот комплекс рекомендаций поддержит авторов на их начальном этапе взаимодействия с издательствами.
«Книжный ангел» — довольно новая услуга на рынке. Этот вспомогательный инструмент выступит неким ментором для авторов, особенно начинающих: не просто разберёт для пользователя возможные сценарии взаимодействия, но и поможет выстроить его, чтобы автор мог качественно зарекомендовать себя перед издательствами", — рассказала RT соавтор работы студентка кафедры социологии ЮУрГУ Вероника Задорина.