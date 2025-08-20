В Польше на кукурузное поле упал неопознанный объект

По его словам, полицейские получили сообщение о падении объекта около двух часов ночи по местному времени (03:00 мск). Как отметил Юзвик, в результате взрыва повреждены окна в трех домах, никто не пострадал.
Полиции и другим компетентным службам пока не удалось идентифицировать объект. «На кукурузном поле мы нашли подгоревшие элементы разного размера, разбросанные в радиусе нескольких десятков метров. Это подгоревшие металлические и пластиковые части», — рассказал Юзвик, отказавшись делать предположения, что это был за объект. В польских СМИ появилась ничем не подкрепленная версия о том, что это мог быть беспилотник.
Позднее Оперативное командование Вооруженных сил республики сообщило, что упавший и взорвавшийся объект мог быть элементом старого двигателя с пропеллером.
«Относительно информации об обнаружении обломков объекта на территории Луковского повята сообщаем, что после предварительного анализа записей радиолокационных систем, вчера вечером не было зафиксировано нарушения воздушного пространства Польши ни со стороны Украины, ни со стороны Белоруссии», — отмечается в сообщении.
«Информация об обнаружении объекта, который, по предварительным оценкам, может быть элементом старого двигателя с пропеллером, была передана в Центр воздушных операций», — сообщили в ведомстве. По его данным, на месте происшествия работают соответствующие службы, в том числе сотрудники военной жандармерии, которые проводят детальный анализ объекта. Для проверки района инцидента задействованы воздушные и наземные поисково-спасательные группы.