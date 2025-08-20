В Польше на кукурузное поле упал неопознанный объект

Полиции и другим компетентным службам пока не удалось идентифицировать объект. «На кукурузном поле мы нашли подгоревшие элементы разного размера, разбросанные в радиусе нескольких десятков метров. Это подгоревшие металлические и пластиковые части», — рассказал Юзвик, отказавшись делать предположения, что это был за объект. В польских СМИ появилась ничем не подкрепленная версия о том, что это мог быть беспилотник.