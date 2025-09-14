В Польше украли российский хит «Матушка-земля»

12 сентября издание «Постньюс» сообщило, что Татьяна Куртукова оказалась в базе скандально известного украинского сайта «Миротворец». Она попала в «черный список» на Украине из-за участия в традиционной новогодней телепрограмме «Голубой огонек» в 2025 году, где среди гостей были ветераны специальной военной операции России на Украине (СВО).