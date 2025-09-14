Популярные темы
В Польше украли российский хит «Матушка-земля»

Поляки украли хит Татьяны Куртуковой «Матушка-земля».

Источник: Газета.Ру

Об этом сообщает издание «Абзац».

По данным издания, в Польше переделали хит «Матушка-земля» на свой лад.

«Что особенно возмутительно: под “кавер” они выкладывают видео с грузовиками и другой спецтехникой НАТО, которая приезжает в Польшу», — заявил корреспондент издания.

12 сентября издание «Постньюс» сообщило, что Татьяна Куртукова оказалась в базе скандально известного украинского сайта «Миротворец». Она попала в «черный список» на Украине из-за участия в традиционной новогодней телепрограмме «Голубой огонек» в 2025 году, где среди гостей были ветераны специальной военной операции России на Украине (СВО).

Создатели «Миротворца» уличили российскую звезду «в пропаганде войны, покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, соучастии в преступлениях против украинских граждан» и поддержке ВС РФ.

Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, ставит своей целью выявление личностей и публикацию персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в «черный список» ресурса попали журналисты, артисты и политики, посетившие Крым, Донбасс или вызвавшие негативную реакцию авторов сайта по другим причинам.