В Польше сотрудник военного музея обнаружил средневековый меч в реке

Ранее в Дании археолог-любитель Клаус Фалсби обнаружил тайник, в котором находился древний ритуальный меч. Перед тем как захоронить клинок, его согнули, чтобы он не мог больше использоваться в качестве оружия. Найденный меч свидетельствует о переходном периоде между бронзовым и железным веками: его лезвие изготовлено из бронзы, а крепления на рукояти — из металла. Он датируется 500 годами до н. э. и, вероятно, был привезен из региона к северу от Альп.