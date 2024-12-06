В Польше сотрудник военного музея обнаружил средневековый меч в реке

Найденный в реке Супрасль меч IX века представили публике в Военном музее Белостока (Польша). Об этом сообщает пресс-служба музея. Меч был найден в августе 2022 года в реке Супрасль сотрудником Военного музея в Белостоке Щепаном Скибицким.
«На глубине около 120 см я заметил интересный предмет, который оказался мечом! Я закричал от радости. Благодаря своему образованию и работе я знал, как его достать и в какие службы сообщить о находке», — рассказал музейный сотрудник.
Предварительная экспертиза показала, что эфес и головка рукояти соответствуют типу Е по классификации Петерсена. Это позволило определить, что находка относится к концу IX века. Мечом мог владеть викинг или представитель народов Балтии.
В январе 2024 года меч передали в собственность Военного музея в Белостоке. После этого специалисты Института археологии Университета Николая Коперника в Торуни законсервировали археологический памятник.
Одной из уникальных особенностей найденного меча является сохранившаяся кожаная обмотка на рукояти и головке. Скорее всего, ее намотали, чтобы закрепить расшатавшуюся конструкцию. Специалисты также установили, что на клинке и головке меча были уникальные орнаменты, однако они были утрачены из-за сильной коррозии.
Исследователи предполагают, что меч упал в реку во время битвы, которая проходила недалеко от места находки. Научная статья по результатам исследования находки будет опубликована в 2025 году.
Ранее в Дании археолог-любитель Клаус Фалсби обнаружил тайник, в котором находился древний ритуальный меч. Перед тем как захоронить клинок, его согнули, чтобы он не мог больше использоваться в качестве оружия. Найденный меч свидетельствует о переходном периоде между бронзовым и железным веками: его лезвие изготовлено из бронзы, а крепления на рукояти — из металла. Он датируется 500 годами до н. э. и, вероятно, был привезен из региона к северу от Альп.
До этого возле поселка Витмарсюм (Нидерланды) нашли набалдашник меча викингов. На предмете сохранились узоры в стиле маммен, они представляют собой изображение голов диких кабанов, которые символизируют силу и отвагу, битву и защиту. Маммен — художественный стиль времен викингов, относится к середине X — началу XI века н.э. Обычно на произведениях изображаются животные и птицы. Таким мечам приписывали черты человека, их передавали из поколения в поколение.