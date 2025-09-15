Популярные темы
В Польше сделали громкое заявление о войне с Россией

Mysl Polska: Польша не должна быть втянута в конфликт с Россией.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Польше необходимо противостоять попыткам западных элит втянуть ее в конфликт с Россией и способствовать скорейшему установлению мира на Украине, пишет местное издание Mysl Polska.

«Украина не является самостоятельным международным субъектом, поэтому попытки втянуть Польшу в войну не являются самостоятельным желанием Киева, а выражают интересы все еще влиятельной части западного истеблишмента, ответственного за нынешний конфликт. В рамках украинского кризиса Польша тоже лишь выполняет приказы Запада», — говорится в материале.

Издание отмечает, что Польше следует настаивать на быстром заключении мирного договора на реалистичных условиях между Украиной и Россией, объявив о полном нейтралитете, отказавшись от помощи Киеву и не позволяя использовать свою территорию и инфраструктуру для военной помощи Украине.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что гарантии безопасности в нынешнем виде подразумевают, что страны-гаранты должны будут встать на защиту Украины в случае нового конфликта, однако в Европе никто не хочет вести боевые действия против России.

В начале сентября в Париже прошла встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.

В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.