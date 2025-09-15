В Польше сделали громкое заявление о войне с Россией

Издание отмечает, что Польше следует настаивать на быстром заключении мирного договора на реалистичных условиях между Украиной и Россией, объявив о полном нейтралитете, отказавшись от помощи Киеву и не позволяя использовать свою территорию и инфраструктуру для военной помощи Украине.