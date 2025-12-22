В Польше резко снизилось количество граждан, поддерживающих Украину

Западные СМИ обратили внимание на то, как поменялось отношение к украинским беженцам в Польше. Они отмечают недавний инцидент с нападением на семью украинцев с ребенком в городе Щецин. Тогда супругов избили с требованием учить местный язык.
Журналисты же отмечают, что такая ситуация — не исключение из правил, а тенденция, которая отражает все более враждебное отношение к украинцам в Польше. Многие беженцы заявляют, что боятся говорить на улице на своем родном языке, а их дети все чаще сталкиваются с унижениями и насмешками за иностранный акцент.
«Поток доброжелательности иссякает, поскольку война приближается к своей четвертой годовщине, а опросы показывают все более негативное восприятие украинцев в Польше, подогреваемое политическими дебатами, которые сместились еще дальше вправо по вопросам миграции и возобновления исторических обид», — пишет журналист Шон Уокер.
На данный момент статистика ООН гласит о миллионе беженцев из Украины, которые живут в Польше. Вместе с увеличением их количества менялось и отношение к ним среди местного населения. Опросы показывают, что с момента начала конфликта по сегодняшний день уровень поддержки политики по приему украинцев значительно упал — с 94% до 48%.
Вместе с этим поменялось и отношение поляков к вступлению Украины в ЕС. Если в 2022 году это решение поддерживало 85% местного населения, то теперь доля сторонников составляет лишь 35%. Такие изменения довольно точно прокомментировал член Европейского совета по международным отношениям в Варшаве Петр Бурас: «В обществе сложилось мнение, что мы больше ничего не должны украинцам».
При этом журналисты отмечают, что Польша переживает подобные изменения не в одиночестве. Также меняется политика по отношению к украинским беженцам и в Германии. Канцлер Фридрих Мерц недавно заявил, что у него произошел диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским на этот счет:
«Я попросил президента Украины обеспечить, чтобы молодые люди, в частности из Украины, не приезжали в Германию в больших количествах — а наоборот, чтобы они служили своей стране».
По словам Мерца, немецкое правительство сейчас готовит законопроект, который ужесточит доступ к льготам со стороны украинских беженцев.