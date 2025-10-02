В Польше раскрыли, до чего доведет Запад очередное предложение Зеленского

«Участие Евросоюза и особенно НАТО в таком проекте означало бы участие в войне с Россией. А в НАТО все в один голос утверждают, что она в состоянии войны с Россией не находится и такой войны не желает», — отметил в беседе с изданием генерал Мечислав Бенек.