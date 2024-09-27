В Польше под полом церкви нашли могилу «вампира» с серпом на шее

На севере Польши в деревне Пончево под полом церкви Пресвятой Девы Марии нашли могилу «вампира», пишет Daily Mail. Останки мужчины датируются XVII веком, археологи наткнулись на них после другого открытия — в храме нашли каменную плиту с изображением черепа. Под ней на глубине около 1,8 м были погребены три человека, одного из них похоронили с серпом на шее — это средневековая практика, направленная на то, чтобы «вампир» не восстал из мертвых.
Антрополог Юстина Каргус считает, что на момент смерти мужчине было около 50 лет. Незадолго до смерти он получил травму. «На его черепе многочисленные повреждения, а значит, на его лице были шрамы. После одного из ударов он потерял несколько зубов. Он явно отличался от большинства людей внешне, что могло пугать», — добавила эксперт.
По ее словам, это первый известный случай захоронения «вампира» в церкви. Обычно подозревавшихся в вампиризме хоронили вдали от общин или на кладбищах. В церквях, как правило, покоились священнослужители, благотворители, почтенные и заслужившие уважения люди.
«Возможно, это был кто-то уважаемый среди местных, но что-то заставило окружение бояться его», — предположила Каргус.
Мифы о вернувшихся с того света людях возникли в центральной и восточной Европе в XI веке. Местные боялись, что мертвый обернется кровососущим монстром и будет мучить живых. В регионе нередко находят могилы, где в череп умершего вбит металлический стержень или кол.
Сообщение о вампирском захоронение в Польше появилось и в середине этого месяца. В городе Кошалин нашли могилу, с останками двух детей. Они были похоронены в специальных ямах и без гробов. Захоронение обнаружили на месте, не связанном с другими кладбищами. Один из покойных был обезглавлен, а его череп был уложен лицом вниз, на туловище поместили камни — это один из способов, который использовали, чтобы считавшийся демоническим существом мертвец не смог выбраться из могилы.
В августе прошлого года на кладбище в польской деревне Пень нашли захоронение ребенка- «вампира». Его останки датируются XVII веком, на момент смерти ему было 5−7 лет. Ребенка похоронили лицом вниз, а к ноге прикрепили навесной замок. Скорее всего, так поступили в страхе, что умерший может восстать. На этом же кладбище ранее нашли захоронение женщины- «вампира». К ее ноге также прикрепили замок, а возле шеи разместили серп.
«Вампирские» захоронения нередко появлялись во время масштабных трагедий (эпидемий, войн) или когда люди считали, что в их несчастьях виновата нечистая сила. В течение XVII века случилось несколько бедствий, среди них — эпидемии холеры, которые волнами прокатились по Восточной Европе, и возможно, привели к всплеску ритуалов и страха, особенно если причину смерти было трудно понять.
По мнению антрополога из Университета Лейкхед в Онтарио (Канада) Марека Полчина, «антивимпирские» могилы в XVII веке в Польше могут объясняться двоеверием, в котором сочетались христианская традиция и языческие верования. Его всплеск был связан с войнами, голодом, эпидемиями и Контрреформацией.