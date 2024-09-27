В Польше под полом церкви нашли могилу «вампира» с серпом на шее

Сообщение о вампирском захоронение в Польше появилось и в середине этого месяца. В городе Кошалин нашли могилу, с останками двух детей. Они были похоронены в специальных ямах и без гробов. Захоронение обнаружили на месте, не связанном с другими кладбищами. Один из покойных был обезглавлен, а его череп был уложен лицом вниз, на туловище поместили камни — это один из способов, который использовали, чтобы считавшийся демоническим существом мертвец не смог выбраться из могилы.