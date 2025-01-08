В Польше открылся салон объятий для одиноких людей

Чаще всего клиентами заведения становятся люди в возрасте от 40 до 60 лет. Из-за высокого спроса записываться в салон необходимо за несколько дней. Александра начинает прием с расспросов человека о любых проблемах со здоровьем, включая боли в горле, насморк и повышенную температуру. Также она проверяет пришедшего за помощью человека на факт алкогольного и наркотического опьянения.