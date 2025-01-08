В Польше открылся салон объятий для одиноких людей

Профессиональная обнимальщица Александра Касперек открыла необычный бизнес в Катовице (Польша). Там появился Ania Od Przytulania — довольно востребованный салон объятий, в котором уже появилась своя база постоянных клиентов. Об этом пишет Daily Mail.
Чаще всего клиентами заведения становятся люди в возрасте от 40 до 60 лет. Из-за высокого спроса записываться в салон необходимо за несколько дней. Александра начинает прием с расспросов человека о любых проблемах со здоровьем, включая боли в горле, насморк и повышенную температуру. Также она проверяет пришедшего за помощью человека на факт алкогольного и наркотического опьянения.
Затем клиенту дается время ознакомиться с «правилами объятий», в которых четко указано, что любое поведение, «нарушающее сексуальные границы», приведет к немедленному завершению сеанса. После человек принимает душ и переодевается в предоставленный халат.
Прежде чем начать обниматься, Александра спрашивает, почему клиент пришел к ней на сеанс и чем девушка может ему помочь. Используя эту информацию, она проводит профессиональные коучинговые сессии, помогая справиться с психологическими проблемами.
По словам Александры, тем, кто одинок или пережил травмирующие отношения, больше всего помогает терапия объятиями. Некоторые клиенты — люди, пережившие травмы, боящиеся эмоциональной, а иногда и сексуальной близости. Они ищут помощи, понимания и поддержки.
Александра находит особый подход к каждому клиенту и, если надо, она с удовольствием проведет экскурсию по заведению, вместе выпьет чай или кофе, сыграет в настольную игру, послушает любимые песни. И все это для того, чтобы пришедший человек смог раскрепоститься и довериться девушке.
На протяжении всего сеанса в заведении горит камин, а клиенту предлагаются сладкие угощения, чай, кофе, горячий шоколад или бокал шампанского.
Час объятий стоит 149 польских злотых (3,6 тысячи рублей), а два — 299 польских злотых (7,4 тысячи рублей).
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