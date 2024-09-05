В Польше обнаружили могилы воинов-вандалов. Как они выглядят

Вандалы жили на юге территорий современной Польши. После конфликтов с Римской империей они создали королевство, в состав которого входили римская провинция в Африке, Сицилия, Корсика, Сардиния, Мальта и Балеарские острова. В 455 году войско вандалов под предводительством короля Гейзериха в течение двух недель штурмовало Рим, что привело к масштабным разрушениям в городе и распаду Римской империи.