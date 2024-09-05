В Польше обнаружили могилы воинов-вандалов. Как они выглядят

В польском Островецком повете (район) на старинном кладбище нашли две могилы, в которых, вероятно, покоились воины германского племени вандалов, пишет Heritage Daily. Некрополь находится возле села Глинки и относится приблизительно к
Вероятно, кладбище связано с пшеворской культурой железного века, представители которой жили на юге и в центральной части территорий современной Польши. Они селились на этих землях с III века до н. э. по V век н. э.
Могилы, вероятнее всего принадлежавшие воинам, обнаружили в ходе раскопок. Захоронения представляют собой ямы со следами погребального костра. В них были кремированные человеческие останки.
Вандалы жили на юге территорий современной Польши. После конфликтов с Римской империей они создали королевство, в состав которого входили римская провинция в Африке, Сицилия, Корсика, Сардиния, Мальта и Балеарские острова. В 455 году войско вандалов под предводительством короля Гейзериха в течение двух недель штурмовало Рим, что привело к масштабным разрушениям в городе и распаду Римской империи.
В ходе раскопок также был найден погребальный инвентарь, который связан с воинами, занимавшими высокое положение в обществе. Обнаружены мечи, фрагменты щитов, накладка на щит умбон, наконечники копий, изготовленные из железа, и осколки глиняных сосудов.