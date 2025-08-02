В Польше нашли следы Янтарной комнаты

Янтарную комнату (панели, украшения и панно) создали немецкие мастера в XVIII веке преимущественно из янтаря для прусского короля Фридриха I. Позднее ее подарили Петру I, комната стала главной жемчужиной резиденции российских императоров в Царском Селе. Во время Второй мировой войны в 1941 году немцы вывезли ее в Королевский замок Кенигсберга (ныне — Калининград). Незадолго до штурма города весной 1945-го комната бесследно исчезла. В 1967 году для поиска шедевра создали государственную комиссию, но в 1984-м упразднили из-за отсутствия результатов.