В Польше нашли следы Янтарной комнаты

«Воеводское управление по охране памятников в Гданьске дало разрешение на раскопки в ранее неразведанном районе. Предполагается, что там находится большой немецкий бункер времен Второй мировой войны, информация о котором стала известна совсем недавно», — указано в статье.
По словам представителя управления по охране памятников Марцина Тыминьского, в 1943 году на месте будущих раскопок был создан полигон войск СС, а около него было расположено множество бункеров-хранилищ.
«Мы надеемся найти там немецкие подземные склады. Некоторые данные позволяют надеяться, что там может находиться даже Янтарная комната», — цитирует его издание.
Янтарную комнату (панели, украшения и панно) создали немецкие мастера в XVIII веке преимущественно из янтаря для прусского короля Фридриха I. Позднее ее подарили Петру I, комната стала главной жемчужиной резиденции российских императоров в Царском Селе. Во время Второй мировой войны в 1941 году немцы вывезли ее в Королевский замок Кенигсберга (ныне — Калининград). Незадолго до штурма города весной 1945-го комната бесследно исчезла. В 1967 году для поиска шедевра создали государственную комиссию, но в 1984-м упразднили из-за отсутствия результатов.