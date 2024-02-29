В Польше нашли оружие германских племен римской эпохи

Это не первое неожиданное открытие археологов в этом году. Недавно специалисты из Управления древностей Израиля обнаружили у подножия холма Мегиддо в Изреельской долине руины крупного общественного здания и главной дороги лагеря VI Железного легиона, который базировался в Иудее около 1800 лет назад.