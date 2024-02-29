В Польше нашли оружие германских племен римской эпохи

Любители истории обнаружили в лесах недалеко от польского Хрубешува (Грубешова) клад с оружием позднеримской эпохи, пишет Ancient Origins. Железные изделия, вероятно, принадлежали германским племенам времен римской эпохи, возможно, представителям пшеворской (II века до н. э. — IV век н. э.) или готской культуры (II/III в. н. э. — V в. н. э.).
Первооткрыватели принесли найденные артефакты в Хрубешувский музей, где местные археологи идентифицировали предметы, которые исказили сильная коррозия и долгое нахождение в земле. Список находок выглядит следующим образом:
Девять железных наконечников копий длиной от 25,5 до 34,5 см с листовидными лезвиями шириной от 5 до 6,5 см.
Два железных боевых топора, длиной 23,5 и 19 см.
Неопознанный железный артефакт, возможно, топор, длиной 17 см.
Ряд предметов с неопределенными функциями, возможно, элементы щитов и неидентифицированные железные орудия труда.
Все найденные реликвии на данный момент изучаются сотрудниками Музея Грубешива им. Станислава Сташица. Находка возобновила дискуссии о военных традициях готов, для которых не характерно захоронение оружия.
Это не первое неожиданное открытие археологов в этом году. Недавно специалисты из Управления древностей Израиля обнаружили у подножия холма Мегиддо в Изреельской долине руины крупного общественного здания и главной дороги лагеря VI Железного легиона, который базировался в Иудее около 1800 лет назад.
Олеся Маевская