В Польше нашли клад стоимостью 12 миллионов рублей

Монеты, которые нашли братья Милевски, были отчеканены в XVI и XVII веках и крайне редко встречаются. Одна из них — серебряный талер с изображением польского короля Сигизмунда III — представляет особую ценность: в 2023 году такая же монета была продана на аукционе за 86 тысяч злотых (2 миллиона рублей), при этом ее состояние было куда хуже, чем у той, что оказалась в кладе, найденном Милевски.