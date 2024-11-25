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В Польше нашли клад стоимостью 12 миллионов рублей

В Польше нашли клад редких монет времен Священной Римской империи, стоимость которого оценивается примерно в 500 тысяч злотых (около 12 миллионов рублей). Об этом стало известно в понедельник, 25 ноября.

Источник: AP 2024

Славомир и Шимон Милевски вместе с археологами пытались найти следы древнеримской дороги и случайно наткнулись на сокровище. По словам археолога Петра Дуды, оно представляет крупнейший клад подобного рода, найденный в Польше.

Монеты, которые нашли братья Милевски, были отчеканены в XVI и XVII веках и крайне редко встречаются. Одна из них — серебряный талер с изображением польского короля Сигизмунда III — представляет особую ценность: в 2023 году такая же монета была продана на аукционе за 86 тысяч злотых (2 миллиона рублей), при этом ее состояние было куда хуже, чем у той, что оказалась в кладе, найденном Милевски.

Кладоискатель из Великобритании нашел редкие золотые монеты возрастом более двух тысяч лет в графстве Оксфордшир рядом с деревней Стендлейк. Находка датируется в период с пятого года до нашей эры до 10 года нашей эры.