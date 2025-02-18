В Польше нашли древние украшения из метеорита. Вот как они выглядят

На двух древних кладбищах в Польше нашли украшения, изготовленные в начале железного века. Как выяснила международная команда исследователей, в составе изделий содержится металл из метеоритов — атакситов. Результаты исследования представлены в Journal of Archaeological Science: Reports, среди авторов научной публикации — эксперт по минералогии Альбер Жамбон (Albert Jambon) из Парижского университета. Вкратце о выводах ученых пишет Independent.
Кладбища Częstochowa-Raków и Częstochowa-Mirów относятся к одному периоду (началу железного века) и расположены в 6 км друг от друга на юге Польши.
Чтобы установить состав материала, из которого сделаны найденные здесь украшения, эксперты использовали рентгенофлуоресцентный анализ и электронный микроскоп.
В 750−600 годах до н.э. космический «ингредиент» могли использовать представители лужицкой культуры для создания определенного мотива в украшениях. Такую гипотезу о применении космического элемента предложили авторы научной статьи.
Ранее сообщалось, что специалисты турецкого Университета Хаджеттепе в Анкаре обнаружили амулет, сделанный из метеоритного железа. Артефакт нашли в захоронении мужчины, которому на момент смерти было около 20−25 лет.
Древняя могила находится кладбище Кесиксерви на полуострове Бодрум. Погребение и связанные с ним предметы относятся к 2900−2700 годам до н.э.