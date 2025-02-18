В Польше нашли древние украшения из метеорита. Вот как они выглядят

На двух древних кладбищах в Польше нашли украшения, изготовленные в начале железного века. Как выяснила международная команда исследователей, в составе изделий содержится металл из метеоритов — атакситов. Результаты исследования представлены в Journal of Archaeological Science: Reports, среди авторов научной публикации — эксперт по минералогии Альбер Жамбон (Albert Jambon) из Парижского университета. Вкратце о выводах ученых пишет Independent.