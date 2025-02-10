В Польше на камеру попали редкие черные волки

Два редких черных волка были запечатлены на видеокамеру, когда переходили ручей в польском лесу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на природоохранную организацию.
Видеокамера была установлена в прошлом году координатором проекта SAVE Wildlife Conservation Fund в Польше Джоанной Точидловской. Изначально устройство предназначалось для наблюдения за жизнью бобров, однако позже специалист переключила свое внимание на волков.
На одном из роликов черный и серый волки медленно пересекают лесной ручей. На втором видео, снятом прошлой осенью, два черных животных и одно серое переходят тот же ручей вброд.
Организация по охране природы, которая уже 13 лет следит за волками в Польше, не раскрывает местонахождение леса, чтобы защитить животных от браконьеров и предотвратить распространение ложной информации.
Большинство из 2,5−3 тысяч волков в Польше серые с рыжими или черными вкраплениями.
Он редко встречается в Европе из-за ограниченного генетического разнообразия.
Помимо прочего, специалисты попросили финансовой поддержки для оплаты генетического тестирования экскрементов, чтобы узнать больше о мутациях.
Ранее шестеро волчат попали на видео на берегу Ладожского озера.