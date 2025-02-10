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В Польше на камеру попали редкие черные волки

Организация по охране природы скрывает их местонахождение.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

Два редких черных волка были запечатлены на видеокамеру, когда переходили ручей в польском лесу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на природоохранную организацию.

Видеокамера была установлена в прошлом году координатором проекта SAVE Wildlife Conservation Fund в Польше Джоанной Точидловской. Изначально устройство предназначалось для наблюдения за жизнью бобров, однако позже специалист переключила свое внимание на волков.

На одном из роликов черный и серый волки медленно пересекают лесной ручей. На втором видео, снятом прошлой осенью, два черных животных и одно серое переходят тот же ручей вброд.

Организация по охране природы, которая уже 13 лет следит за волками в Польше, не раскрывает местонахождение леса, чтобы защитить животных от браконьеров и предотвратить распространение ложной информации.

Большинство из 2,5−3 тысяч волков в Польше серые с рыжими или черными вкраплениями.

Полностью черный окрас — результат генетической мутации, которая, вероятно, произошла у одомашненных собак тысячи лет назад.

Он редко встречается в Европе из-за ограниченного генетического разнообразия.

Помимо прочего, специалисты попросили финансовой поддержки для оплаты генетического тестирования экскрементов, чтобы узнать больше о мутациях.

Ранее шестеро волчат попали на видео на берегу Ладожского озера.