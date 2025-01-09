В полной безопасности. Как защитить свой браузер от мошенников

Аккаунты в соцсетях, в электронной почте, а также профили на сайтах можно защитить с помощью сложных паролей. Они включают в себя не менее 10 символов (буквы и цифры), большие и маленькие буквы, знаки препинания и символы. Не стоит вписывать туда личные данные — например, дату рождения или фамилию. Мошенники могут получить эти данные из соцсетей. Эксперты советуют также не использовать один пароль для разных сайтов: если аферисты взломают одну учетную запись, то получат доступ и к другим. Самые важные пароли лучше запоминать.