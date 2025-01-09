В полной безопасности. Как защитить свой браузер от мошенников

Настройте безопасность в браузере
Как сообщает «Объясняем. РФ», нужно разрешить автоматические проверки. Они будут контролировать безопасность сайтов и файлов, устранять угрозы. Также благодаря этому вы будете получать запросы на отправку уведомлений.
Нужно проверить разрешения сайтов на доступ к камере, микрофону, местоположению. Ненужные нужно отключить (Настройки → Конфиденциальность и безопасность → Настройки сайтов → Камера и микрофон).
Сайты могут собирать данные о посетителях и передавать третьим лицам, например, рекламодателям. Однако можно запретить отслеживание исходящего трафика: Настройки → Конфиденциальность и безопасность → Сторонние файлы cookie → Отправлять Do Not Track в запросах веб-страниц.
Переходите только на безопасные сайты
Защищенные соединения между браузером и сайтами шифруют данные человека в интернете. В противном случае аферисты могут перехватить информацию.
Как проверить безопасность соединения
В Chrome: посмотрите в адресную строку сайта. Слева будет один из трех значков, и безопасен только первый вариант.
Как настроить защищенное соединение
В Chrome: Откройте настройки, выберите конфиденциальность и безопасность и нажмите «всегда использовать безопасные соединения».
В Яндекс Браузере: Настройки → Системные → Сеть → Автоматически открывать сайты по протоколу HTTPS.
Создавайте надежные пароли
Аккаунты в соцсетях, в электронной почте, а также профили на сайтах можно защитить с помощью сложных паролей. Они включают в себя не менее 10 символов (буквы и цифры), большие и маленькие буквы, знаки препинания и символы. Не стоит вписывать туда личные данные — например, дату рождения или фамилию. Мошенники могут получить эти данные из соцсетей. Эксперты советуют также не использовать один пароль для разных сайтов: если аферисты взломают одну учетную запись, то получат доступ и к другим. Самые важные пароли лучше запоминать.
Осторожнее с синхронизацией и автозаполнением
Если браузер автоматически сохраняет пароли и синхронизируется с телефоном или с еще одним компьютером, данными могут воспользоваться другие люди. Например, можно найти пароли от домашней почты с рабочего места.
Специалисты советуют отключить синхронизацию паролей.
Chrome: Настройки → Я и Google → Синхронизация сервисов Google → Проверить синхронизированные данные.
Яндекс Браузер: Общие настройки → Настройки синхронизации → Отключить синхронизацию.
Также нужно отключить автозаполнение:
Chrome: Пароли и автозаполнение → Менеджер паролей → Настройки.
Яндекс Браузер: автозаполнение на других устройствах отключится после отмены синхронизации.
Не доверяйте всплывающей рекламе
Нажав на всплывающую рекламу, можно запустить скачивание вирусов или открыть фейковый сайт, где мошенники попытаются получить ваши данные для входа в онлайн-банк. В такой рекламе часто предлагают что-то установить — например, программу, которая якобы спасет ваш компьютер от вирусов.
Всплывающие окна в настройках браузера можно заблокировать.
В Chrome: Настройки → Конфиденциальность и безопасность → Настройки сайта → Всплывающие окна и переадресация. В Яндекс Браузер: Настройки → Инструменты → Блокировка рекламы.
Не пользуйтесь общественным Wi-Fi
Публичные сети обычно не шифруют трафик, потому наши данные оказываются под угрозой. Их могут похитить злоумышленники, которые отслеживают общедоступную интернет-связь. Не стоит передавать через городской Wi-Fi данные банковской карты, логины, пароли и другие личные сведения, предупреждают эксперты.
Удаляйте историю браузера
История поисковых запросов и просмотров хранится в кэше браузера. В итоге интернет-страницы загружаются быстрее. Там же могут быть файлы с личными данными. Чтобы защитить эти сведения, удаляйте историю просмотров, загрузок, временные файлы и файлы cookie.
Яндекс Браузер: История → Очистить историю.
Chrome: три точки в правом верхнем углу → Удалить данные о работе в браузере
Нужно помнить, что браузер удалит некоторые настройки, например, пароли. Их потом придется вводить вручную.
Регулярно обновляйте браузер
Новые версии более надежные, они лучше защищают личные данные. Обычно браузеры обновляются автоматически.
Дату последнего обновления можно проверить:
Яндекс Браузер: Помощь → О браузере.
Chrome: Настройки → О браузере Chrome.
Тем временем МВД России установило две схемы, по которым мошенники получают доступ жертв к «Госуслугам» для хищения денег. Один из способов связан со звонками под видом операторов связи, другой — с номером телефона, к которому изначально был привязан аккаунт.