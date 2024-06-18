В «Покровских воротах» найден киноляп с одеждой. Внимание на жилетку

Героиня тут же поспешно уходит, из квартиры она выбегает, накидывая на ходу плащ, и еще видно, что жилетка по-прежнему на ней. Когда героиня в следующем кадре сбегает по лестнице подъезда и выбегает в слезах на улицу, эта деталь гардероба исчезает. По улицам города героиня идет уже в расстегнутом плаще поверх рубашки.