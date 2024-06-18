В «Покровских воротах» найден киноляп с одеждой. Внимание на жилетку

Лирическую комедию о Москве и москвичах 1950-х годов «Покровские ворота» по одноименной пьесе Леонида Зорина режиссер Михаил Козаков снял в 1982 году. Телевизионная премьера фильма состоялась 11 февраля 1983 года. Одну из ролей, очаровательную медсестру Людочку, сыграла Елена Коренева («Тот самый Мюнхгаузен»), которой тогда было почти 30 лет.
Актриса и дочь кинорежиссера Алексея Коренева, снявшего «Большую перемену», к этому моменту уже успела сыграть много ролей, в том числе и главные в фильмах «Сватовство гусара», «Ярославна, королева Франции», «Ася», «Романс о влюбленных».
Людочка в исполнении актрисы Елены Кореневой приходит в гости к редактору поэтических переводов с романских языков Льву Хоботову в рубашке и длинной юбке, поверх — безрукавка. Тут появляется бывшая супруга героя и соседка по коммунальной квартире Маргарита Павловна и сообщает, что из-за рассеянности Хоботов пригласил юную особу в гости, забыв, что на вечер назначен званый ужин.
Героиня тут же поспешно уходит, из квартиры она выбегает, накидывая на ходу плащ, и еще видно, что жилетка по-прежнему на ней. Когда героиня в следующем кадре сбегает по лестнице подъезда и выбегает в слезах на улицу, эта деталь гардероба исчезает. По улицам города героиня идет уже в расстегнутом плаще поверх рубашки.
Пересмотрите фильм и убедитесь сами — этот момент на 39-й минуте первой серии.
Сейчас Елене Кореневой 70 лет, она продолжает играть в кино и сериалах, одной из последних работ стали сериалы «Первые встречные» 2022 года, и в этом году выйдет сериал «Тайга» с ее участием.
Также в «Покровских воротах» сыграли Леонид Броневой («Семнадцать мгновений весны», «Тот самый Мюнхгаузен»), Инна Ульянова («Где находится нофелет?»), Татьяна Догилева («Блондинка за углом»), Софья Пилявская («Работа над ошибками»), Анатолий Равикович («Блондинка за углом»), Виктор Борцов («Гардемарины, вперед!»).
По сюжету двухсерийного фильма главные герои живут в коммунальной квартире у Покровских ворот, в том числе и веселый аспирант Костик, которого приютила в столице тетя. В этой квартире и в московских городских локациях разворачиваются события, приправленные любовью, ревностью и другими яркими чувствами. Соседи дружат, враждуют, помогают друг другу, и каждый стремится обрести счастье.