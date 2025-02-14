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В поисках любви: тест для тех, кто верит в романтику

Готовы ли вы к путешествию в прошлое и настоящее самого романтичного дня в году? Приглашаем вас окунуться в мир романтики и узнать больше о Дне святого Валентина.

Пройдите викторину от редакции ВФокусе.Mail и команды VK Creative и проверьте ваши знания о истории праздника, его уникальных традициях и распространенных мифах.

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.