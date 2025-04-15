В погоне за невидимой флотилией: К чему ЕС и США приведет охота за «танкерным флотом России»

Чиновники ЕС решили не отставать от американских коллег и обозначили новую цель против российской экономики. Европейский союз занялся подготовкой 17-й пакета антироссийских санкций, планируя озвучить условия в мае, сообщает Reuters, ссылаясь на главу дипломатии ЕС Каю Каллас. Как заметили эксперты, основной целью новых ограничений станут поставки газа из России и «теневой танкерный флот».
Напомним, ранее американские сенаторы предложили проект закона, для охоты за «танкерным флотом России», обозначив перспективы дохода — $150 млрд в год.
Кандидат экономических наук Николай Мячин отметил в комментарии, что после начала антироссийских санкций 2022 года количество судов — участников теневых перевозок стало резко увеличиваться — в ноябре 2020 года их было всего 70. Сегодня судов теневого флота возможно больше, чем когда-либо было у Ирана и Венесуэлы, вместе взятых, — порядка 600 штук, полагает эксперт.
Политолог Андрей Суздальцев считает, что европейский процесс усиления санкций против России совмещен с угрозами Трампа в отношении России, увеличить масштаб ограничений в случае, если Россия не согласится на срочное урегулирование конфликта на Украине на условиях Запада. Эксперт напоминает, что нас не хотят слушать и поэтому следующий шаг США — это блокировка наших портов и перевозок.
— Примерно треть так называемого теневого танкерного флота составляет западный арьергард, то есть суда разных стран западного полушария, начиная с Панамы. Они идут со страховками, останавливать их в нейтральных водах вообще никто не имеет права. Иначе — это пиратство, говорит Суздальцев.
Вспоминая последний инцидент задержания панамского танкера эстонцами, где командиром оказался гражданин Китая, политолог отметил, что НАТО будет финансировать Эстонию, объявив охоту на суда, которые гипотетически могут перевозить нефть из России.
«Поставки нефти из России идут в трех направлениях. Значительный объем направляется из наших терминалов в Финском заливе. Поэтому Балтика сейчас в центре западного внимания. Второе место занимает Новороссийск — Черное море, Босфор, далее — Северное море».
Балтийский маршрут уже называют основным окном в мир российской нефтянки, там и разворачивается новая погоня за танкерами. Поэтому сейчас инициатива стран ЕС заблокировать Датский пролив на Балтике может привести к военной эскалации.
Поэтому три дня назад в парламенте Эстонии принято закон, который разрешает эстонцам останавливать любые танкеры даже в нейтральных ходах, и даже открывать по ним огонь. Эта травля может закончиться серьезным инцидентом, предупреждает эксперт. При этом блокировка Балтики серьезнее всего скажется на самих балтийских странах, потому что у России есть и другие моря, подчеркивает Андрей Суздальцев.