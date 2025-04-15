В погоне за невидимой флотилией: К чему ЕС и США приведет охота за «танкерным флотом России»

Поэтому три дня назад в парламенте Эстонии принято закон, который разрешает эстонцам останавливать любые танкеры даже в нейтральных ходах, и даже открывать по ним огонь. Эта травля может закончиться серьезным инцидентом, предупреждает эксперт. При этом блокировка Балтики серьезнее всего скажется на самих балтийских странах, потому что у России есть и другие моря, подчеркивает Андрей Суздальцев.