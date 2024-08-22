В Подмосковье запретили выделять первые этажи новостроек под квартиры

В Подмосковье первые этажи новостроек будут занимать только нежилые помещения. Соответствующее постановление приняло Правительство области. Запрет касается тех зданий, которые пока не согласованы.
Высота первого яруса теперь тоже регламентирована: не менее 4,2 метра. Исключение составляют дома высотой не более чем в четыре этажа.
Также власти обозначили парковочные нормативы. Количество мест для машин должно составлять 90% от расчётного показателя автомобилизации населения, в регионе этот минимум равен 328 местам на 1 000 человек. Причём не меньше 25% от этого числа должно входить в территорию жилого квартала, остальное — находиться в черте района на расстоянии не более 1,2 километра.
У каждого жилого комплекса, согласно тому же постановлению, должны обустроить дворовую территорию. В радиусе 100 метров от здания обязана располагаться минимум одна детская площадка, в радиусе 500 метров — спортивная.
В высотных кварталах размер зелёной территории начинается от 5,65 квадратного метра на человека; детских площадок — 0,5 квадратного метра на человека; спортивных и других зон — 0,6 квадратного метра. Всё это можно размещать на кровлях зданий.