В Подмосковье запретили выделять первые этажи новостроек под квартиры

Также власти обозначили парковочные нормативы. Количество мест для машин должно составлять 90% от расчётного показателя автомобилизации населения, в регионе этот минимум равен 328 местам на 1 000 человек. Причём не меньше 25% от этого числа должно входить в территорию жилого квартала, остальное — находиться в черте района на расстоянии не более 1,2 километра.