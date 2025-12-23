В Подмосковье задержали курьеров, перевозивших детей в сумках

«В результате проведенных мероприятий сотрудниками МУ МВД России “Люберецкое” в кратчайшие сроки установлены и доставлены в территориальный отдел полиции двое мужчин, перевозивших двухлетних мальчика и девочку в сумках, прикрепленных к багажникам электровелосипедов. Ими оказались граждане одного из государств Средней Азии 1964 и 1994 годов рождения. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по статье 12.29 КоАП РФ (Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения — ред.). Кроме того, на одного из них составлен протокол по статье18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ или режима пребывания в РФ — ред.)», — написала Волк в Telegram-канале.