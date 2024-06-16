В Подмосковье ветеринары спасли собаку, которую ужалила гадюка

В деревне Вербилки под Дмитровым гадюка укусила домашнюю собаку. Инцидент произошел во время прогулки хозяина со своим питомцем по имени Ника. Благодаря тому, что хозяева собаки очень быстро обратились за помощью, ветеринары вовремя оказали животному необходимую помощь и спасли четвероногого пациента.
Сейчас собака уже идет на поправку и проходит лечение кортикостероидами дома. Ветеринары просят собачников соблюдать меры предосторожности и во время выгула питомца и не приближаться к участкам с высокой травой, где как раз водятся змеи.
Змеиный яд называется офидиотоксином. Состав яда сложный, представляет собой смесь альбуминов, глобулинов, альбумозов, солей кальция, магния, фосфатов, хлоридов и ферментов.
Частый клинический эффект яда — немедленное снижение системного кровяного давления из-за вазодилатации (резкое расширение стенок сосудов) артерий. Яд многих змей может вызывать склеивание тромбоцитов (причина образования тромбов) и снижение их количества в крови, некроз мышц. Серьезные осложнения от поступления большого количества яда при укусе змей включают желудочковые аритмии и сердечную недостаточность, острую почечную недостаточность, ДВС-синдром и обструкцию дыхательных путей. Только быстрая, своевременная помощь спасет и человека, и животное при укусе змей.
Напомним, что гадюки в Подмосковье занесены в Красную книгу и за уничтожение их грозит немалый штраф. Лучше обезопасить себя и своего питомца от встречи с пресмыкающимися заранее.