В Подмосковье спасли таксу, застрявшую в канализационном люке
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Двенадцатилетнюю таксу, застрявшую между трубами в канализационном люке, спасли в подмосковном Подольске, сообщили в администрации города.
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Двенадцатилетнюю таксу, застрявшую между трубами в канализационном люке, спасли в подмосковном Подольске, сообщили в администрации города.
«В Подольске спасли собаку, застрявшую между трубами в канализационном люке… Двенадцатилетняя такса по имени Савва играла во дворе и случайно попала в канализационный люк. Хозяйка в течение двух дней пыталась достать пса, а также обращалась в разные инстанции, к сожалению, оперативно никто не помог. Тогда женщина решила обратиться в администрацию Городского округа. Специалисты быстро отреагировали на просьбу», — говорится в сообщении, опубликованном на странице администрации в социальной сети «ВКонтакте».
Отмечается, что сотрудники Подольского комбината благоустройства и теплосети, а также неравнодушные жители с помощью тяжелой техники смогли отодвинуть бетонные блоки, заблокировавшие питомца. Спустя несколько часов таксу удалось вытащить и отдать хозяйке. Напуганная собака не пострадала.
В администрации города подчеркнули, что у хозяйки живут еще три таксы, они являются внучками Саввы.