В Подмосковье спасли таксу, застрявшую в канализационном люке

«В Подольске спасли собаку, застрявшую между трубами в канализационном люке… Двенадцатилетняя такса по имени Савва играла во дворе и случайно попала в канализационный люк. Хозяйка в течение двух дней пыталась достать пса, а также обращалась в разные инстанции, к сожалению, оперативно никто не помог. Тогда женщина решила обратиться в администрацию Городского округа. Специалисты быстро отреагировали на просьбу», — говорится в сообщении, опубликованном на странице администрации в социальной сети «ВКонтакте».