В Подмосковье открылся посвященный семье Николая II музей

Гости могут ознакомиться с письмами, дневниками, предметами быта и наградами семьи Николая II.

В письмах содержатся подробности отношений цесаревича Николая и его невесты Алисы, в будущем — императрицы Александры Федоровны. Чтобы вступить с невестой в брак, наследник российского престола был готов даже отказаться от титула императора.

«Николай II пишет Александре Федоровне и рассказывает о том, что, даже если их не поддержат родители Николая, для заключения бракосочетания он готов пожертвовать всем ради любви к ней», — уточнила куратор музея памяти Людмила Гросарчук.

Экспонаты для музея три года собирали по всему миру.

«Мы возвращаем назад в страну свою, в свой дом то, что было разбросано так беспечно. И столько интересных артефактов удалось обнаружить», — добавил председатель набсовета музея памяти семьи императора Николая II Виктор Семенов.

Пурпурная тарелка — из последнего сервиза, изготовленного для царской семьи на императорском фарфоровом заводе. Каждое изделие в этой коллекции выполнялось по спецзаказу: для коронации, бракосочетания и других особых случаев.

Экспонатом музея стала любимая игрушка цесаревича Алексея — как и его отец, он обожал русскую армию.

«Это точная копия мундира Николая II. Выглядит он очень просто, и это не случайно. Именно так император одевался, когда выходил к своим солдатам, таким образом демонстрируя уважение к своей армии», — рассказала корреспондент.

Одним из экспонатов собрания стало пианино матери российского императора Марии Федоровны.

«Очень певучий, мягкий, благородный звук. Там не меняли молоточки, механику, она прежняя, она сохранилась очень хорошо. Звук именно первозданный остался, и это приятно», — отметил народный артист России Юрий Розум.

Как символ единства российских музеев в подмосковной усадьбе посадили дуб из Царского Села.