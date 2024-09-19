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В Подмосковье нашли чаек-переносчиков грибов, устойчивых к антибиотикам

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/ — Специалисты Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова выявили в помете чаек в Московском регионе дрожжевые грибы, устойчивые к антибиотикам. Птицы питались в том числе остатками еды с мусорного полигона, сообщила пресс-служба вуза.

Источник: РИА "Новости"

Авторы исследовали помет сизых чаек — птиц, ежегодного прилетающих в регионы северной и средней полосы России и гнездящихся здесь с весны до осенних холодов. Внимание ученых привлекла колония птиц в Московском регионе, выбравшая для жизни обширный мусорный полигон.

Чайки питались не рыбой, а насекомыми, растениями и остатками пищи с полигона, что не является традиционной для них пищей.

«Оказалось, что в помете птиц с мусорного полигона больше патогенных дрожжей, чем в помете птиц, гнездящихся в природной локации. Доля патогенов в помете чаек с полигона становилась тем больше, чем дольше они питались “мусорной” пищей. Так, если в апреле, когда птицы только прилетели и обосновались на полигоне, доля патогенных дрожжей в их помете составляла 5.6%, то в октябре, перед самым отлетом на зимовку, — 26.9%. Ничего похожего в помете чаек из природной локации не наблюдалось», — отметила старший научный сотрудник лаборатории почвенной микробиологии факультета почвоведения МГУ Анна Глушакова, чьи слова приводятся в сообщении.

Обнаруженные в помете чаек с мусорного полигона патогенные дрожжи Candida и Rhodotorula оказались устойчивыми к широко применяемому во всем мире противогрибковому средству флюконазолу, также уточнили в МГУ. Миграция позволяет птицам переносить микробы, устойчивые к антибиотикам, на обширные расстояния, что повышает риски загрязнения питьевой воды и почвы.

Эта проблема требует организации мониторинга, считают ученые.

«Будущие детальные исследования собранной коллекции устойчивых штаммов дрожжей будут способствовать решению проблемы антибиотикорезистентности патогенных микроорганизмов», — также пояснили в пресс-службе университета.

Результаты работы опубликованы в журнале Birds.