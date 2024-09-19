В Подмосковье нашли чаек-переносчиков грибов, устойчивых к антибиотикам

«Оказалось, что в помете птиц с мусорного полигона больше патогенных дрожжей, чем в помете птиц, гнездящихся в природной локации. Доля патогенов в помете чаек с полигона становилась тем больше, чем дольше они питались “мусорной” пищей. Так, если в апреле, когда птицы только прилетели и обосновались на полигоне, доля патогенных дрожжей в их помете составляла 5.6%, то в октябре, перед самым отлетом на зимовку, — 26.9%. Ничего похожего в помете чаек из природной локации не наблюдалось», — отметила старший научный сотрудник лаборатории почвенной микробиологии факультета почвоведения МГУ Анна Глушакова, чьи слова приводятся в сообщении.