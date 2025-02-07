В Подмосковье на проезжую часть выползла девочка-младенец в одном боди

Как пишет Telegram-канал Baza, водитель ехал по Старо-Рязанскому шоссе в районе деревни Становое. Дело происходило ночью. В какой-то момент мужчина увидел, что в районе обочины что-то движется. Оказалось, что это маленькая девочка. Она плакала и была очень замерзшей — на ней было только боди. Девочке не исполнилось и года.
Мужчина остановился, выбежал на дорогу, схватил ребенка и посадил в машину. Водитель вызвал скорую помощь и полицию. Через 10 минут к ним подошла женщина, которая сказала, что она бабушка малышки. Водитель решил не отдавать девочку в руки незнакомки и дождаться полицию. Вскоре с мужчиной связалась мама ребенка. Женщина выразила благодарность за спасение малышки и за то, что он не отдал ее бабушке.
У ребенка диагностировали первую степень переохлаждения. Сейчас малышка восстанавливается дома, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Истории спасения всегда поднимают настроение. К счастью, люди помогают другим довольно часто, некоторые из них действительно удивляют. Например, ранее мы рассказывали о жителе Китая, который помог 700 бездомным детям найти дом. Некоторых он приютил сам, а остальным помог вернуться в семью.