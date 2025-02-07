В Подмосковье на проезжую часть выползла девочка-младенец в одном боди

Мужчина остановился, выбежал на дорогу, схватил ребенка и посадил в машину. Водитель вызвал скорую помощь и полицию. Через 10 минут к ним подошла женщина, которая сказала, что она бабушка малышки. Водитель решил не отдавать девочку в руки незнакомки и дождаться полицию. Вскоре с мужчиной связалась мама ребенка. Женщина выразила благодарность за спасение малышки и за то, что он не отдал ее бабушке.