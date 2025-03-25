В Подмосковье хирурги спасли 42-летнюю пациентку с кусками угля в носу

Хирурги Долгопрудненской больницы спасли 42-летнюю женщину с кусками угля в носу. Год она страдала из-за затрудненного дыхания и обильных выделения из носа. Месяц назад появился еще один симптом — неприятный запах. Подробности случая из практики врачей приводятся на сайте Минздрава Московской области.
Чтобы вытащить инородное тело, потребовалась 40-минутная операция. Уголь застрял в грибковых наростах, извлекали его по частям.
«Определить, древесный или каменный уголь застрял в носовом ходе женщины, визуально не удалось. Но, судя по крепости извлекаемых частиц, можно подозревать, что уголь все же каменный. Женщина не помнит, как он оказался в ее носовой полости. Все же хочется напомнить об опасности самолечения и применения “народных методов”. Если вы почувствовали себя плохо, не стоит усугублять ситуацию. Лучше сразу обращайтесь за медицинской помощью», — говорит Евгений Кутырев, заместитель главного врача Долгопрудненской больницы по хирургии.
Пациентку уже выписали из больницы, ее самочувствие улучшилось.
Ранее врачи Долгопрудненской больницы спасли 22-летнего молодого человека. Юноша жаловался на продолжительный насморк. В ходе диагностики в полости носа было обнаружено костное образование. Выяснилось, что это молочный зуб. Как признался заместитель главного врача по хирургии Кутырев, медики так и не узнали, как молочный зуб оказался в носовой полости и как долго он там находился.