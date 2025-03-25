В Подмосковье хирурги спасли 42-летнюю пациентку с кусками угля в носу

«Определить, древесный или каменный уголь застрял в носовом ходе женщины, визуально не удалось. Но, судя по крепости извлекаемых частиц, можно подозревать, что уголь все же каменный. Женщина не помнит, как он оказался в ее носовой полости. Все же хочется напомнить об опасности самолечения и применения “народных методов”. Если вы почувствовали себя плохо, не стоит усугублять ситуацию. Лучше сразу обращайтесь за медицинской помощью», — говорит Евгений Кутырев, заместитель главного врача Долгопрудненской больницы по хирургии.