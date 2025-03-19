В пирамидах нашли странные скелеты. Открытие способно переписать историю

В пирамидах в Томбосе (Судан) нашли скелеты с признаками того, что при жизни люди занимались изнурительным физическим трудом. Находка вызвала удивление у ученых, так как ранее считалось, что подобное захоронение было честью, оказываемой только богатым представителям аристократии, пишет Daily Mail.
Останки изучила археолог Сара Шрадер из Лейденского университета. Результаты исследования представлены в журнале Journal of Anthropological Archaeology.
Археологический памятник Томбос находится на берегу Нила на территории современного Судана, граничащего с Египтом. Он был важным колониальным центром после завоевания египтянами Нубии в 1500-е годы до н.э. Предположительно, население составляли чиновники, ремесленники и писцы. В Томбосе нашли руины как минимум пяти пирамид. Самый крупный погребальный комплекс построен для египетского фараона Сиамона из XXI династии (существовала с 1077 по 943 годы до н.э.).
Найденные останки принадлежали рабочим низкого статуса, они не относились к привилегированной прослойке общества, а занимались тяжелым физическим трудом. Тем не менее они покоились в пирамидах рядом со знатью.
Проведенный анализ показал, что на всех участках некрополя и в разных типах гробниц есть останки людей, которые вели как менее, так и более физически активный образ жизни. Эксперты предположили, что это открытие способно переписать историю древнеегипетских пирамид.
Авторы исследования считают, что знать, как фараон Сиамон, заказывали пирамиды для себя, родных и слуг. Ученые подчеркивают: вряд ли в пирамидах покоятся строители усыпальниц. Гипотезу с человеческими жертвоприношениями исключили — к тому моменту, как Томбос перешел под контроль Древнего Египта практически не было свидетельств подобных практик. Быть может, слуг хоронили рядом с господами, потому что считалось, что так они и после смерти продолжат служить своим хозяевам.
Ранее сообщалось о том, что в Египте раскопали царскую гробницу неизвестного фараона, правившего 3600 лет назад, в годы политической нестабильности. Усыпальница была под землей на глубине 7 м в некрополе горы Анубис в одном из древнейших городов Древнего Египта — Абидосе. Поселение относится к периоду Абидосской династии, которая удерживала власть в Верхнем Египте примерно с 1700 по 1600 годы до н.э.