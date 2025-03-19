В пирамидах нашли странные скелеты. Открытие способно переписать историю

Авторы исследования считают, что знать, как фараон Сиамон, заказывали пирамиды для себя, родных и слуг. Ученые подчеркивают: вряд ли в пирамидах покоятся строители усыпальниц. Гипотезу с человеческими жертвоприношениями исключили — к тому моменту, как Томбос перешел под контроль Древнего Египта практически не было свидетельств подобных практик. Быть может, слуг хоронили рядом с господами, потому что считалось, что так они и после смерти продолжат служить своим хозяевам.