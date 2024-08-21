В Петергофе расшифровали старинные ноты из кабинета Петра I

В музее-заповеднике «Петергоф» смогли расшифровать и идентифицировать ноты, вырезанные на панно в Дубовом кабинете первого русского императора. После этого композицию сыграл в Большом петергофском дворце оркестр Санкт-Петербургской консерватории имени Нниколая Римского-Корсакова. Открытием поделились на сайте музея.