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В Петергофе расшифровали старинные ноты из кабинета Петра I

Полученную композицию исполнил в петергофском дворце оркестр из Петербурга.

В музее-заповеднике «Петергоф» смогли расшифровать и идентифицировать ноты, вырезанные на панно в Дубовом кабинете первого русского императора. После этого композицию сыграл в Большом петергофском дворце оркестр Санкт-Петербургской консерватории имени Нниколая Римского-Корсакова. Открытием поделились на сайте музея.

Специалисты установили, что на деревянной панели изображена мелодия, написанная Жаном-Батистом Люлли. Он был придворным музыкантом Людовика XIV. Для декоративного оформления императорского кабинета художник Николя Пино выбрал фрагменты из оперы «Роланд».