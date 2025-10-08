В Петербурге застрелили архитектора станции метро Супоницкого: текущие подробности трагедии

Супруга убитого архитектора, актриса и модель 38-летняя Алиса Супоницкая, заявляет, что лично не была знакома со злоумышленником. В беседе с telegram-каналом Baza Алиса сообщила, что в день трагедии супруг не проявлял признаков тревоги, не упоминал о возможных конфликтах и вел себя как обычно. Он собирался отвезти дочь в школу, уже вышел из квартиры, но по неизвестным причинам вернулся обратно. Когда он покидал дом повторно, у лифта столкнулся с нападавшим.