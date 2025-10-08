В Петербурге застрелили архитектора станции метро Супоницкого: текущие подробности трагедии

В центре Санкт-Петербурга на улице Кременчугской был застрелен архитектор, спроектировавший станцию метро «Горьковская», Александр Супоницкий. Трагедия произошла на глазах его 10-летней дочери. Как сообщают telegram-каналы, он собирался отвезти дочь в школу, когда у лифта на них напал вооруженный сосед с нижнего этажа.
Направив автомат в их сторону, злоумышленник приказал отцу и ребенку опуститься на колени, после чего произвел выстрел в затылок архитектору. После этого нападавший покинул место происшествия. Предварительно, злоумышленник покончил с собой. Как сообщили в Следкоме, возбуждено уголовное дело. Что известно о трагедии и предполагаемом убийце — в материале URA.RU.
История трагедии
Утром 8 октября в одной из квартир элитного жилого комплекса (ЖК) «Царская столица» на Кременчугской улице после пожара были обнаружены тела двух мужчин. Как сообщает источник телеканала РЕН ТВ, возгорание, предположительно, было устроено с целью скрыть следы совершенного убийства.
Позднее стало известно, что погибшим оказался 73-летний архитектор Александр Супоницкий, занимавший пост председателя совета директоров группы компаний SUART. Компания занималась проектированием вестибюля станции метро «Горьковская». Согласно предварительным данным, мужчина был застрелен в момент, когда сопровождал свою 10-летнюю дочь к лифту по дороге в школу. Там их поджидал вооруженный мужчина, являющийся соседом с нижнего этажа, после чего прозвучали два выстрела. Девочка сумела убежать обратно в квартиру, где ее встретила мать. После этого предполагаемый преступник спустился на этаж ниже, поджег одну из квартир и впоследствии, по предварительным данным, был найден мертвым с огнестрельным ранением.
Что жена убитого сказала о произошедшем
Супруга убитого архитектора, актриса и модель 38-летняя Алиса Супоницкая, заявляет, что лично не была знакома со злоумышленником. В беседе с telegram-каналом Baza Алиса сообщила, что в день трагедии супруг не проявлял признаков тревоги, не упоминал о возможных конфликтах и вел себя как обычно. Он собирался отвезти дочь в школу, уже вышел из квартиры, но по неизвестным причинам вернулся обратно. Когда он покидал дом повторно, у лифта столкнулся с нападавшим.
Алиса Супоницкая является второй женой Александра. На своих страницах в социальных сетях она позиционирует себя как актрису и обладательницу модельного титула Missis World Russian Beauty, демонстрируя элементы гламурного образа жизни. Алиса имеет профильное образование в области архитектуры и разрабатывала дизайн-проекты для квартир в ЖК «Царская столица».
Кого подозревают в убийстве
По информации РЕН ТВ, подозреваемый в совершении убийства — 49-летний предприниматель Константин Козырев, ранее владевший долями в строительных компаниях «Нордстрой» и «Петротрест-Финанс». В последние годы он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. По информации «Фонтанки», злоумышленник мог вернуться из зоны боевых действий. Также telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что ранее Козырев привлекался к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.
Был ли между злоумышленником и погибшим конфликт
Семья погибшего архитектора опровергла информацию о конфликте между ним и предполагаемым нападавшим. По их утверждению, Супоницкий был очень талантливым и позитивным человеком.
Возбуждено уголовное дело
По факту произошедшего Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью, заявили в Следкоме. В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, фиксируют обнаруженные следы и осуществляют комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Что сейчас происходит на месте преступления
Въезды в ЖК сейчас закрыты, машины пропускают только на выезд. В парадную нельзя даже жильцам. На месте работают правоохранители и журналисты.
«На улице много зевак, наблюдают. Местные жители говорят, что ничего не видели и не слышали. Работают здесь сейчас сотрудники Следственного комитета и полиции. Стоит машина скорой помощи. В целом обстановка спокойная», — передает «Фонтанка» с места происшествия.