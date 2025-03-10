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В Петербурге взыскали ₽100 тыс. со школы за столкновение детей лбами

Суд в Санкт-Петербурге взыскал 100 тыс. руб. со школы, в которой несовершеннолетний мальчик Саша столкнулся лбом с учеником из другого класса и сломал кости носа со смещением. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Источник: Александр Хинштейн/Telegram

Как уточнили в суде, дети бегали на перемене по коридору на втором этаже. Саша бежал навстречу другому мальчику, оба смотрели в разные стороны. В момент столкновения учителей в коридоре не было.

В иске говорится, что учитель начальной школы допустил нахождение учеников 1−4 классов без присмотра во время учебного дня на территории школы, в связи с чем пострадавший получил травму. «Согласно выписному эпикризу, Саше установлен тяжкий вред здоровью», — уточнили в суде. Прокуратура ранее запросила 150 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда Саше.

Директор школы и представитель не оспаривали исковые требования, хотя назвали завышенным изначальный размер суммы.