В Петербурге взыскали ₽100 тыс. со школы за столкновение детей лбами

Как уточнили в суде, дети бегали на перемене по коридору на втором этаже. Саша бежал навстречу другому мальчику, оба смотрели в разные стороны. В момент столкновения учителей в коридоре не было.
В иске говорится, что учитель начальной школы допустил нахождение учеников 1−4 классов без присмотра во время учебного дня на территории школы, в связи с чем пострадавший получил травму. «Согласно выписному эпикризу, Саше установлен тяжкий вред здоровью», — уточнили в суде. Прокуратура ранее запросила 150 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда Саше.
Директор школы и представитель не оспаривали исковые требования, хотя назвали завышенным изначальный размер суммы.