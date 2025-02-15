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В Петербурге впервые запустили зимнюю навигацию на судах на воздушной подушке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Зимнюю навигацию впервые запустили в Петербурге. Прогулочные рейсы организованы на судах на воздушной подушке, сообщили ТАСС в пресс-службе судоходной компании «Нева Тревел».

Источник: пресс-служба судоходной компании "Нева Тревел"

«Судоходная компания “Нева Тревел” запустила зимнюю навигацию на новых современных судах на воздушной подушке в Санкт-Петербурге», — сообщили в пресс-службе.

Суда на воздушной подушке вмещают в себя до десяти пассажиров. Планируется, что отправляться на прогулки такие суда будут от причала, расположенного на «Фрегате Благодать» (Петровская набережная, 2). Во время экскурсии, которая будет длиться 25 — 30 минут, пассажиры увидят главные достопримечательности, такие как Петропавловская крепость, Эрмитаж, стрелка Васильевского острова, Медный всадник и Летний сад.

«Вопрос круглогодичной экскурсионной навигации в Санкт-Петербурге стоял уже много лет. И тема запуска судов на воздушной подушке тоже была на поверхности. Действительно, путешествия на судах на воздушной подушке — это уникальный опыт, который стоит испытать каждому», — отметил генеральный директор судоходной компании «Нева Тревел» Юрий Набатов.