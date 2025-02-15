В Петербурге впервые запустили зимнюю навигацию на судах на воздушной подушке

Суда на воздушной подушке вмещают в себя до десяти пассажиров. Планируется, что отправляться на прогулки такие суда будут от причала, расположенного на «Фрегате Благодать» (Петровская набережная, 2). Во время экскурсии, которая будет длиться 25 — 30 минут, пассажиры увидят главные достопримечательности, такие как Петропавловская крепость, Эрмитаж, стрелка Васильевского острова, Медный всадник и Летний сад.