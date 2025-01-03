В Петербурге установят триумфальную колонну в память о победе в Северной войне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 января. /ТАСС/. Триумфальный столп в честь победы России в Северной войне установят у Лахта-центра в Петербурге, сообщила пресс-служба Смольного.
«Памятный знак будет установлен на Приморском шоссе в муниципальном округе Лахта-Ольгино у Лахта-центра. Триумфальный столп увековечивает победу России в Северной войне. Это событие, тесно связанное с историей Петербурга, выдвинуло страну в число великих мировых держав», — говорится в сообщении.
Проект монумента подготовлен архитектором Михаилом Мамошиным и скульптором Степаном Мокроусовым-Гульельми.
Памятный знак представляет собой монументальную композицию в виде бронзовой триумфальной колонны, установленной на гранитном постаменте высотой 24,3 м. Колонну венчает фигура императора Петра I высотой 9,5 м. Она также выполнена из бронзы. Высота колонны — 41,95 м. Общая высота памятного знака — 82 м.
На колонне и гранитном постаменте размещены медальоны с барельефами и надписями, повествующими о воинских подвигах в период Северной войны.
О войне.
Северная война (1700−1721), одна из самых длительных войн в истории России, полностью изменила соотношение сил в Балтийском регионе, снизив роль Швеции и укрепив позиции России, превратившейся в империю. По итогам Ништадтского мира к России были присоединены земли на побережье Балтики — Ингрия, Карелия, Эстляндия, Лифляндия (Ливония) и южная часть Финляндии.
В ходе Северной войны был построен российский флот и основан Санкт-Петербург. Россия стала ведущей державой в Восточной Европе, получив выход к морю и наладив морскую торговлю с западноевропейскими странами. На разных этапах в Северной войне принимали участие Дания, Саксония, Англия, Ганновер, Голландия, Пруссия и Речь Посполитая.