В Петербурге установят триумфальную колонну в память о победе в Северной войне

Северная война (1700−1721), одна из самых длительных войн в истории России, полностью изменила соотношение сил в Балтийском регионе, снизив роль Швеции и укрепив позиции России, превратившейся в империю. По итогам Ништадтского мира к России были присоединены земли на побережье Балтики — Ингрия, Карелия, Эстляндия, Лифляндия (Ливония) и южная часть Финляндии.